Doge Jones Industrial Average hind (DJI)
+0.26%
-12.46%
Doge Jones Industrial Average (DJI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DJI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DJIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01475316 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on DJI muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, -12.46% 24 tunni vältel -41.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Doge Jones Industrial Average praegune turukapitalisatsioon on $ 382.16K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DJI ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999974848.445147. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 382.16K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Doge Jones Industrial Average ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Doge Jones Industrial Average ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Doge Jones Industrial Average ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Doge Jones Industrial Average ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-12.46%
|30 päeva
|$ 0
|+69.21%
|60 päeva
|$ 0
|+106.05%
|90 päeva
|$ 0
|--
The Doge Jones Industrial Average was created as a satirical take on traditional finance, drawing inspiration from the well-known Dow Jones Industrial Average. It serves as a humorous reflection on the seriousness of traditional financial systems, bringing the irreverence and unpredictability of meme culture into the world of finance. Unlike conventional assets, its utility revolves around its community by creating a culture poking fun at the idea of “market indices” by parodying them with internet culture.
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
