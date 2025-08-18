Rohkem infot DJI

Doge Jones Industrial Average logo

Doge Jones Industrial Average hind (DJI)

Loendis mitteolevad

1 DJI/USD reaalajas hind:

$0.00038217
$0.00038217$0.00038217
-11.50%1D
mexc
USD
Doge Jones Industrial Average (DJI) reaalajas hinnagraafik
Doge Jones Industrial Average (DJI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01475316
$ 0.01475316$ 0.01475316

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

-12.46%

-41.80%

-41.80%

Doge Jones Industrial Average (DJI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DJI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DJIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01475316 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DJI muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, -12.46% 24 tunni vältel -41.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Doge Jones Industrial Average (DJI) – turuteave

$ 382.16K
$ 382.16K$ 382.16K

--
----

$ 382.16K
$ 382.16K$ 382.16K

999.97M
999.97M 999.97M

999,974,848.445147
999,974,848.445147 999,974,848.445147

Doge Jones Industrial Average praegune turukapitalisatsioon on $ 382.16K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DJI ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999974848.445147. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 382.16K.

Doge Jones Industrial Average (DJI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Doge Jones Industrial Average ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Doge Jones Industrial Average ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Doge Jones Industrial Average ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Doge Jones Industrial Average ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-12.46%
30 päeva$ 0+69.21%
60 päeva$ 0+106.05%
90 päeva$ 0--

Mis on Doge Jones Industrial Average (DJI)

The Doge Jones Industrial Average was created as a satirical take on traditional finance, drawing inspiration from the well-known Dow Jones Industrial Average. It serves as a humorous reflection on the seriousness of traditional financial systems, bringing the irreverence and unpredictability of meme culture into the world of finance. Unlike conventional assets, its utility revolves around its community by creating a culture poking fun at the idea of “market indices” by parodying them with internet culture.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Doge Jones Industrial Average (DJI) allikas

Ametlik veebisait

Doge Jones Industrial Average hinna ennustus (USD)

Kui palju on Doge Jones Industrial Average (DJI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Doge Jones Industrial Average (DJI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Doge Jones Industrial Average nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Doge Jones Industrial Average hinna ennustust kohe!

DJI kohalike valuutade suhtes

Doge Jones Industrial Average (DJI) tokenoomika

Doge Jones Industrial Average (DJI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DJI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Doge Jones Industrial Average (DJI) kohta

Kui palju on Doge Jones Industrial Average (DJI) tänapäeval väärt?
Reaalajas DJI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DJI/USD hind?
Praegune hind DJI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Doge Jones Industrial Average turukapitalisatsioon?
DJI turukapitalisatsioon on $ 382.16K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DJI ringlev varu?
DJI ringlev varu on 999.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DJI (ATH) hind?
DJI saavutab ATH hinna summas 0.01475316 USD.
Mis oli kõigi aegade DJI madalaim (ATL) hind?
DJI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DJI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DJI kauplemismaht on -- USD.
Kas DJI sel aastal kõrgemale ka suundub?
DJI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DJI hinna ennustust.
