Doge for President (VOTEDOGE) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Doge for President (VOTEDOGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Doge for President (VOTEDOGE) teave

A meme project that plays on politics, and specifically the next US Election.

Ametlik veebisait:
https://www.votedoge.com/

Doge for President (VOTEDOGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Doge for President (VOTEDOGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 10.75K
$ 10.75K$ 10.75K
Koguvaru:
$ 249.60M
$ 249.60M$ 249.60M
Ringlev varu:
$ 249.60M
$ 249.60M$ 249.60M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 10.75K
$ 10.75K$ 10.75K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.01065994
$ 0.01065994$ 0.01065994
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0$ 0

Doge for President (VOTEDOGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Doge for President (VOTEDOGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate VOTEDOGE tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

VOTEDOGE tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate VOTEDOGE tokeni tokenoomikat, avastage VOTEDOGE tokeni reaalajas hinda!

VOTEDOGE – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu VOTEDOGE võiks suunduda? Meie VOTEDOGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

mc_how_why_title
Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.