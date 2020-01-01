Doge Caucus (DOGECAUCUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Doge Caucus (DOGECAUCUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Doge Caucus (DOGECAUCUS) teave The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project. Ametlik veebisait: https://www.dogecaucus.io Ostke DOGECAUCUS kohe!

Doge Caucus (DOGECAUCUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Doge Caucus (DOGECAUCUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.76K $ 30.76K $ 30.76K Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.76K $ 30.76K $ 30.76K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.58 $ 4.58 $ 4.58 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01271748 $ 0.01271748 $ 0.01271748 Praegune hind: $ 0.0307595 $ 0.0307595 $ 0.0307595 Lisateave Doge Caucus (DOGECAUCUS) hinna kohta

Doge Caucus (DOGECAUCUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Doge Caucus (DOGECAUCUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGECAUCUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGECAUCUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGECAUCUS tokeni tokenoomikat, avastage DOGECAUCUS tokeni reaalajas hinda!

DOGECAUCUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGECAUCUS võiks suunduda? Meie DOGECAUCUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOGECAUCUS tokeni hinna ennustust kohe!

