Doge Caucus (DOGECAUCUS) reaalajas hind on $0.03162195. Viimase 24 tunni jooksul DOGECAUCUS kaubeldud madalaim $ 0.03116514 ja kõrgeim $ 0.03203989 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOGECAUCUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.58 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01271748.
Lüliajalise tootluse osas on DOGECAUCUS muutunud -0.62% viimase tunni jooksul, +1.47% 24 tunni vältel -10.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Doge Caucus praegune turukapitalisatsioon on $ 31.38K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOGECAUCUS ringlev varu on 1.00M, mille koguvaru on 1000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.38K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Doge Caucus ja USD hinnamuutus $ +0.00045681.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Doge Caucus ja USD hinnamuutus $ +0.0025669687.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Doge Caucus ja USD hinnamuutus $ +0.0246075152.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Doge Caucus ja USD hinnamuutus $ +0.00840166442352178.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00045681
|+1.47%
|30 päeva
|$ +0.0025669687
|+8.12%
|60 päeva
|$ +0.0246075152
|+77.82%
|90 päeva
|$ +0.00840166442352178
|+36.18%
The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project.
Doge Caucus (DOGECAUCUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOGECAUCUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.