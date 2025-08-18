DOGC hind (DOGC)
-1.92%
+18.37%
+25.39%
+25.39%
DOGC (DOGC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DOGC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOGCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on DOGC muutunud -1.92% viimase tunni jooksul, +18.37% 24 tunni vältel +25.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DOGC praegune turukapitalisatsioon on $ 3.25M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOGC ringlev varu on 100.00B, mille koguvaru on 99999999999.99998. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.25M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse DOGC ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DOGC ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DOGC ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DOGC ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+18.37%
|30 päeva
|$ 0
|+210.27%
|60 päeva
|$ 0
|+319.38%
|90 päeva
|$ 0
|--
DogeChaser is a project centered around NFTs and crypto assets. Launched in 2023, it aimed to build an integrated ecosystem. Its NFT minting finished in mid-2024, generating unique digital collectibles with diverse styles. Post-minting, it plans to airdrop Dogc tokens to NFT holders, strengthening the value loop within the community. In November 2024, a trading market will go live, supporting transactions with ETH and Dogc tokens. This market, designed for simplicity and efficiency, allows users to trade NFTs conveniently, with ETH offering liquidity for large deals and Dogc being crucial for internal operations like NFT purchases and fee payments. Technically, it's based on the Ethereum blockchain framework, leveraging smart contracts for automated, transparent, and traceable processes, and is constantly optimizing performance for better user experience while expanding its user community through online and offline activities. Overall, it's about creating a functional and valuable digital asset space where art, technology, and finance converge.
