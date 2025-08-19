Dog With Purpose hind (DOPU)
-0.39%
-2.13%
-5.52%
-5.52%
Dog With Purpose (DOPU) reaalajas hind on $0.00375285. Viimase 24 tunni jooksul DOPU kaubeldud madalaim $ 0.00374421 ja kõrgeim $ 0.00383934 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOPUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00447717 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on DOPU muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -2.13% 24 tunni vältel -5.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dog With Purpose praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOPU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.75M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Dog With Purpose ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dog With Purpose ja USD hinnamuutus $ -0.0003316648.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dog With Purpose ja USD hinnamuutus $ +0.0016853006.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dog With Purpose ja USD hinnamuutus $ +0.000137119079261373.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-2.13%
|30 päeva
|$ -0.0003316648
|-8.83%
|60 päeva
|$ +0.0016853006
|+44.91%
|90 päeva
|$ +0.000137119079261373
|+3.79%
DOPU, the 'Dog with a Purpose,' your friendly guide in the world of blockchain and peer-to-peer payments. The DOPU token is designed to spread the word about the freedom and potential of digital wallets and decentralized finance. It’s more than just a token; it’s a movement towards financial liber By purchasing DOPU tokens, you’re not just investing; you’re actively participating in a decentralized financial system. We encourage our community to use DOPU tokens as liquidity in decentralized exchanges (DEXs) and engage with the broader DeFi ecosystem. This helps you gain freedom from centralized financial systems and those who control them. Additionally, we advise the DOPU community and token holders to engage with centralized exchanges to list DOPU tokens and add liquidity on both sides of the market. This strategy will help drive broader adoption and increase the user base, enhancing the accessibility and visibility of DOPU tokens in the financial ecosystem. Every trade or transfer of DOPU on a DEX or wallet burns 0.01% of the DOPU involved, directly reducing the total supply instead of paying fees to centralized exchanges or incurring expensive mining fees (unlike Bitcoin). This mechanism continuously decreases the number of DOPU tokens available, potentially increasing the value of the remaining tokens. List DOPU on your favorite DEX and watch the magic happen as each transaction not only saves you fees but also enhances token scarcity, making your DOPU token more valuable over time.
