Dog With Purpose logo

Dog With Purpose hind (DOPU)

Loendis mitteolevad

1 DOPU/USD reaalajas hind:

$0.00375285
-2.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Dog With Purpose (DOPU) reaalajas hinnagraafik
Dog With Purpose (DOPU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00374421
24 h madal
$ 0.00383934
24 h kõrge

$ 0.00374421
$ 0.00383934
$ 0.00447717
$ 0
-0.39%

-2.13%

-5.52%

-5.52%

Dog With Purpose (DOPU) reaalajas hind on $0.00375285. Viimase 24 tunni jooksul DOPU kaubeldud madalaim $ 0.00374421 ja kõrgeim $ 0.00383934 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOPUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00447717 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DOPU muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -2.13% 24 tunni vältel -5.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dog With Purpose (DOPU) – turuteave

$ 0.00
--
$ 3.75M
0.00
1,000,000,000.0
Dog With Purpose praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOPU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.75M.

Dog With Purpose (DOPU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dog With Purpose ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dog With Purpose ja USD hinnamuutus $ -0.0003316648.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dog With Purpose ja USD hinnamuutus $ +0.0016853006.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dog With Purpose ja USD hinnamuutus $ +0.000137119079261373.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.13%
30 päeva$ -0.0003316648-8.83%
60 päeva$ +0.0016853006+44.91%
90 päeva$ +0.000137119079261373+3.79%

Mis on Dog With Purpose (DOPU)

DOPU, the 'Dog with a Purpose,' your friendly guide in the world of blockchain and peer-to-peer payments. The DOPU token is designed to spread the word about the freedom and potential of digital wallets and decentralized finance. It’s more than just a token; it’s a movement towards financial liber By purchasing DOPU tokens, you’re not just investing; you’re actively participating in a decentralized financial system. We encourage our community to use DOPU tokens as liquidity in decentralized exchanges (DEXs) and engage with the broader DeFi ecosystem. This helps you gain freedom from centralized financial systems and those who control them. Additionally, we advise the DOPU community and token holders to engage with centralized exchanges to list DOPU tokens and add liquidity on both sides of the market. This strategy will help drive broader adoption and increase the user base, enhancing the accessibility and visibility of DOPU tokens in the financial ecosystem. Every trade or transfer of DOPU on a DEX or wallet burns 0.01% of the DOPU involved, directly reducing the total supply instead of paying fees to centralized exchanges or incurring expensive mining fees (unlike Bitcoin). This mechanism continuously decreases the number of DOPU tokens available, potentially increasing the value of the remaining tokens. List DOPU on your favorite DEX and watch the magic happen as each transaction not only saves you fees but also enhances token scarcity, making your DOPU token more valuable over time.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Dog With Purpose (DOPU) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Dog With Purpose hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dog With Purpose (DOPU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dog With Purpose (DOPU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dog With Purpose nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dog With Purpose hinna ennustust kohe!

DOPU kohalike valuutade suhtes

Dog With Purpose (DOPU) tokenoomika

Dog With Purpose (DOPU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOPU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dog With Purpose (DOPU) kohta

Kui palju on Dog With Purpose (DOPU) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOPU hind USD on 0.00375285 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOPU/USD hind?
Praegune hind DOPU/USD on $ 0.00375285. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dog With Purpose turukapitalisatsioon?
DOPU turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOPU ringlev varu?
DOPU ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOPU (ATH) hind?
DOPU saavutab ATH hinna summas 0.00447717 USD.
Mis oli kõigi aegade DOPU madalaim (ATL) hind?
DOPU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DOPU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOPU kauplemismaht on -- USD.
Kas DOPU sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOPU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOPU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.