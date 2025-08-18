dog with egg on head hind (EGG)
dog with egg on head (EGG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul EGG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EGGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on EGG muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.20% 24 tunni vältel +0.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
dog with egg on head praegune turukapitalisatsioon on $ 9.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EGG ringlev varu on 998.37M, mille koguvaru on 998372334.911687. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.77K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse dog with egg on head ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse dog with egg on head ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse dog with egg on head ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse dog with egg on head ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.20%
|30 päeva
|$ 0
|-1.35%
|60 päeva
|$ 0
|+7.56%
|90 päeva
|$ 0
|--
A dog with an egg on his head, viral on TikTok, has captured the hearts of millions. The video, showcasing the adorable pup balancing an egg atop his head, quickly became a sensation, garnering thousands of views and quickly turning into a trend. The dog, with its irresistible charm and the perfect mix of cuteness and humor, has sparked a growing online community of fans. Viewers from all over the world share their own renditions of pets with eggs on their heads, creating a massive ripple effect across social media platforms. The dog’s fame has led to a surge of creative content, from compilations of different dogs attempting the egg trick to memes and fan art dedicated to the viral star. It has become a symbol of lighthearted fun and joy, with the hashtag #EggHeadChallenge trending as more and more pet owners join in on the craze. The community continues to expand, making the dog with the egg an unforgettable TikTok phenomenon.
dog with egg on head (EGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.