Dog Wif Nunchucks (NINJA)

Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability. In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive. Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start. What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dog Wif Nunchucks (NINJA) kohta Kui palju on Dog Wif Nunchucks (NINJA) tänapäeval väärt? Reaalajas NINJA hind USD on 0.00202047 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NINJA/USD hind? $ 0.00202047 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NINJA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dog Wif Nunchucks turukapitalisatsioon? NINJA turukapitalisatsioon on $ 2.02M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NINJA ringlev varu? NINJA ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NINJA (ATH) hind? NINJA saavutab ATH hinna summas 0.04119071 USD . Mis oli kõigi aegade NINJA madalaim (ATL) hind? NINJA nägi ATL hinda summas 0.00140544 USD . Milline on NINJA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NINJA kauplemismaht on -- USD . Kas NINJA sel aastal kõrgemale ka suundub? NINJA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NINJA hinna ennustust

