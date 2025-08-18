Dog Wif Nunchucks hind (NINJA)
Dog Wif Nunchucks (NINJA) reaalajas hind on $0.00202047. Viimase 24 tunni jooksul NINJA kaubeldud madalaim $ 0.00199992 ja kõrgeim $ 0.00220501 näitab aktiivset turu volatiivsust. NINJAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04119071 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00140544.
Lüliajalise tootluse osas on NINJA muutunud -3.48% viimase tunni jooksul, -0.88% 24 tunni vältel -13.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dog Wif Nunchucks praegune turukapitalisatsioon on $ 2.02M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NINJA ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.02M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Dog Wif Nunchucks ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dog Wif Nunchucks ja USD hinnamuutus $ -0.0004552078.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dog Wif Nunchucks ja USD hinnamuutus $ +0.0002578539.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dog Wif Nunchucks ja USD hinnamuutus $ -0.000960613446401686.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.88%
|30 päeva
|$ -0.0004552078
|-22.52%
|60 päeva
|$ +0.0002578539
|+12.76%
|90 päeva
|$ -0.000960613446401686
|-32.22%
Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability. In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive. Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start. What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus.