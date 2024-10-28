Dog Emoji On Solana (🐕) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dog Emoji On Solana (🐕) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dog Emoji On Solana (🐕) teave Dog Emoji (🐕) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (🐕) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (🐕) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that 🐕 in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media. Ametlik veebisait: https://dogemojicoin.com/ Ostke 🐕 kohe!

Dog Emoji On Solana (🐕) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dog Emoji On Solana (🐕) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 195.81K $ 195.81K $ 195.81K Koguvaru: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ringlev varu: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 195.81K $ 195.81K $ 195.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01392429 $ 0.01392429 $ 0.01392429 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00019595 $ 0.00019595 $ 0.00019595 Lisateave Dog Emoji On Solana (🐕) hinna kohta

Dog Emoji On Solana (🐕) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dog Emoji On Solana (🐕) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 🐕 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 🐕 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 🐕 tokeni tokenoomikat, avastage 🐕 tokeni reaalajas hinda!

🐕 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 🐕 võiks suunduda? Meie 🐕 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 🐕 tokeni hinna ennustust kohe!

