Dog Emoji On Solana (🐕) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.00020755 $ 0.00020755 $ 0.00020755 24 h madal $ 0.00022555 $ 0.00022555 $ 0.00022555 24 h kõrge 24 h madal $ 0.00020755$ 0.00020755 $ 0.00020755 24 h kõrge $ 0.00022555$ 0.00022555 $ 0.00022555 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.01392429$ 0.01392429 $ 0.01392429 Madalaim hind $ 0.00019082$ 0.00019082 $ 0.00019082 Hinnamuutus (1 h) +0.14% Hinnamuutus (1 p) -6.39% Hinnamuutus (7 p) -14.16% Hinnamuutus (7 p) -14.16%

Dog Emoji On Solana (🐕) reaalajas hind on $0.00020853. Viimase 24 tunni jooksul 🐕 kaubeldud madalaim $ 0.00020755 ja kõrgeim $ 0.00022555 näitab aktiivset turu volatiivsust. 🐕kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01392429 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00019082.

Lüliajalise tootluse osas on 🐕 muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, -6.39% 24 tunni vältel -14.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dog Emoji On Solana (🐕) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 208.51K$ 208.51K $ 208.51K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 208.51K$ 208.51K $ 208.51K Ringlev varu 999.97M 999.97M 999.97M Koguvaru 999,965,556.372533 999,965,556.372533 999,965,556.372533

Dog Emoji On Solana praegune turukapitalisatsioon on $ 208.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. 🐕 ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999965556.372533. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 208.51K.