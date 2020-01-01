DocuSol (DOCUSOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DocuSol (DOCUSOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DocuSol (DOCUSOL) teave A project that allows users to upload, share, and sign documents securely utilizing the blockchain. We store the file hash in a memo in a transaction and allows for immutable and transparent verification of the integrity of the signed document. We want to bridge blockchain web3 with businesses and consumers in web2. We want to take this process and package it into an API service for businesses or even an in-house solution so that documents will no longer have to leave the company premises and they can send it to just the intended recipients. Ametlik veebisait: https://docusol.app/ Ostke DOCUSOL kohe!

DocuSol (DOCUSOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DocuSol (DOCUSOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.77K $ 14.77K $ 14.77K Koguvaru: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Ringlev varu: $ 991.78M $ 991.78M $ 991.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.89K $ 14.89K $ 14.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DocuSol (DOCUSOL) hinna kohta

DocuSol (DOCUSOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DocuSol (DOCUSOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOCUSOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOCUSOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOCUSOL tokeni tokenoomikat, avastage DOCUSOL tokeni reaalajas hinda!

DOCUSOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOCUSOL võiks suunduda? Meie DOCUSOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOCUSOL tokeni hinna ennustust kohe!

