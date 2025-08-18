Rohkem infot DOCTOR

DOCTOR Hinnainfo

DOCTOR Ametlik veebisait

DOCTOR Tokenoomika

DOCTOR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Doctor AI logo

Doctor AI hind (DOCTOR)

Loendis mitteolevad

1 DOCTOR/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Doctor AI (DOCTOR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:19:54 (UTC+8)

Doctor AI (DOCTOR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.79%

+0.79%

Doctor AI (DOCTOR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DOCTOR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOCTORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DOCTOR muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Doctor AI (DOCTOR) – turuteave

$ 11.29K
$ 11.29K$ 11.29K

--
----

$ 11.29K
$ 11.29K$ 11.29K

999.04M
999.04M 999.04M

999,038,726.392783
999,038,726.392783 999,038,726.392783

Doctor AI praegune turukapitalisatsioon on $ 11.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOCTOR ringlev varu on 999.04M, mille koguvaru on 999038726.392783. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.29K.

Doctor AI (DOCTOR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Doctor AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Doctor AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Doctor AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Doctor AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-0.36%
60 päeva$ 0+20.43%
90 päeva$ 0--

Mis on Doctor AI (DOCTOR)

DOCTOR AI is a cutting-edge AI-powered medical diagnostic system that specializes in the analysis of medical imaging, including X-rays, MRIs, CT scans, and ultrasounds. Acting as a virtual expert in medical visualization, it delivers precise diagnostics, identifies anomalies, evaluates the quality of medical images, and generates detailed and actionable reports. With its advanced technology, DOCTOR AI bridges the gap between traditional healthcare and innovation, offering fast, accurate, and reliable support to patients and medical professionals alike.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Doctor AI (DOCTOR) allikas

Ametlik veebisait

Doctor AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Doctor AI (DOCTOR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Doctor AI (DOCTOR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Doctor AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Doctor AI hinna ennustust kohe!

DOCTOR kohalike valuutade suhtes

Doctor AI (DOCTOR) tokenoomika

Doctor AI (DOCTOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOCTOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Doctor AI (DOCTOR) kohta

Kui palju on Doctor AI (DOCTOR) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOCTOR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOCTOR/USD hind?
Praegune hind DOCTOR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Doctor AI turukapitalisatsioon?
DOCTOR turukapitalisatsioon on $ 11.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOCTOR ringlev varu?
DOCTOR ringlev varu on 999.04M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOCTOR (ATH) hind?
DOCTOR saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade DOCTOR madalaim (ATL) hind?
DOCTOR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DOCTOR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOCTOR kauplemismaht on -- USD.
Kas DOCTOR sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOCTOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOCTOR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:19:54 (UTC+8)

Doctor AI (DOCTOR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.