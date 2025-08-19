Do Your Own Research hind (DYOR)
Do Your Own Research (DYOR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DYOR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DYORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0222497 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on DYOR muutunud +0.71% viimase tunni jooksul, -9.69% 24 tunni vältel -24.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Do Your Own Research praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. DYOR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 800000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.58K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Do Your Own Research ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Do Your Own Research ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Do Your Own Research ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Do Your Own Research ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-9.69%
|30 päeva
|$ 0
|-24.78%
|60 päeva
|$ 0
|-92.02%
|90 päeva
|$ 0
|--
A user-friendly app to help you start investing in DeFi & Web3 in seconds. The world of Web3 & DeFi is full of opportunities for everyone to get on board the next high-valued venture at ground zero. But transitioning to Web3 is time-consuming, and it comes with a steep learning curve. This is because the current landscape lacks investor-friendly tools for discovery, investment and decentralized portfolio management. This, together with the effort required to identify & filter out information that is legitimate and useful, makes Web3 a “high-risk” pursuit. Dyor is designed to simplify the DeFi and Web3 investing process, so everybody can discover and invest in high-quality Web3 projects easily. Further, by connecting investors with each other, Dyor drives knowledge sharing, follow-trading and social investing, thus enabling new investors to transact comfortably in the space and make better investments.
