Mis on Dmarketplace ($DMP)

dMarketplace is a cutting-edge decentralized e-commerce platform that seamlessly integrates Web3 technologies, blockchain infrastructure, and artificial intelligence (AI) to revolutionize everyday transactions. By facilitating the exchange of on-chain digital assets for real-world products, dMarketplace promotes the widespread adoption of cryptocurrencies for daily use. Our mission is to construct a robust e-commerce ecosystem that enhances the utility of cryptocurrency ownership, incentivizes the exchange of goods through digital currencies, and bridges the existing gap between the decentralized Web3 environment and traditional commerce. This whitepaper delves into the technical architecture of dMarketplace, elucidating how its decentralized framework, augmented by sophisticated AI and blockchain mechanisms, empowers users to engage in secure, transparent, and efficient crypto-commerce.

Üksuse Dmarketplace ($DMP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Dmarketplace ($DMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $DMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dmarketplace ($DMP) kohta Kui palju on Dmarketplace ($DMP) tänapäeval väärt? Reaalajas $DMP hind USD on 0.00000167 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $DMP/USD hind? $ 0.00000167 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $DMP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dmarketplace turukapitalisatsioon? $DMP turukapitalisatsioon on $ 153.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $DMP ringlev varu? $DMP ringlev varu on 92.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $DMP (ATH) hind? $DMP saavutab ATH hinna summas 0.0000137 USD . Mis oli kõigi aegade $DMP madalaim (ATL) hind? $DMP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $DMP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $DMP kauplemismaht on -- USD . Kas $DMP sel aastal kõrgemale ka suundub? $DMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $DMP hinna ennustust

