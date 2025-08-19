Mis on DJBONK (DJBONK)

A DJ dog mixing up coins on Solana. Welcome to $DJBONK. A memecoin with utility & a ready-to-use telegram mixer product.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DJBONK (DJBONK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

DJBONK hinna ennustus (USD)

Kui palju on DJBONK (DJBONK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DJBONK (DJBONK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DJBONK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DJBONK hinna ennustust kohe!

DJBONK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

DJBONK (DJBONK) tokenoomika

DJBONK (DJBONK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DJBONK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DJBONK (DJBONK) kohta Kui palju on DJBONK (DJBONK) tänapäeval väärt? Reaalajas DJBONK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DJBONK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DJBONK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DJBONK turukapitalisatsioon? DJBONK turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DJBONK ringlev varu? DJBONK ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DJBONK (ATH) hind? DJBONK saavutab ATH hinna summas 0.00148613 USD . Mis oli kõigi aegade DJBONK madalaim (ATL) hind? DJBONK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DJBONK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DJBONK kauplemismaht on -- USD . Kas DJBONK sel aastal kõrgemale ka suundub? DJBONK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DJBONK hinna ennustust

DJBONK (DJBONK) Olulised valdkonna uudised