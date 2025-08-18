Rohkem infot DP

Divinely Protected logo

Divinely Protected hind (DP)

Loendis mitteolevad

1 DP/USD reaalajas hind:

$0.00049896
$0.00049896$0.00049896
-26.10%1D
USD
Divinely Protected (DP) reaalajas hinnagraafik
Divinely Protected (DP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00497012
$ 0.00497012$ 0.00497012

$ 0
$ 0$ 0

-0.96%

-26.49%

-36.67%

-36.67%

Divinely Protected (DP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00497012 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DP muutunud -0.96% viimase tunni jooksul, -26.49% 24 tunni vältel -36.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Divinely Protected (DP) – turuteave

$ 496.01K
$ 496.01K$ 496.01K

--
----

$ 496.01K
$ 496.01K$ 496.01K

994.09M
994.09M 994.09M

994,092,680.982291
994,092,680.982291 994,092,680.982291

Divinely Protected praegune turukapitalisatsioon on $ 496.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DP ringlev varu on 994.09M, mille koguvaru on 994092680.982291. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 496.01K.

Divinely Protected (DP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Divinely Protected ja USD hinnamuutus $ -0.000178970057065201.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Divinely Protected ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Divinely Protected ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Divinely Protected ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000178970057065201-26.49%
30 päeva$ 0+761.16%
60 päeva$ 0+1,077.29%
90 päeva$ 0--

Mis on Divinely Protected (DP)

my assets are divinely protected

Ametlik veebisait

Ametlik veebisait

Divinely Protected hinna ennustus (USD)

Kui palju on Divinely Protected (DP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Divinely Protected (DP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Divinely Protected nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Divinely Protected hinna ennustust kohe!

DP kohalike valuutade suhtes

Divinely Protected (DP) tokenoomika

Divinely Protected (DP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Divinely Protected (DP) kohta

Kui palju on Divinely Protected (DP) tänapäeval väärt?
Reaalajas DP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DP/USD hind?
Praegune hind DP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Divinely Protected turukapitalisatsioon?
DP turukapitalisatsioon on $ 496.01K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DP ringlev varu?
DP ringlev varu on 994.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DP (ATH) hind?
DP saavutab ATH hinna summas 0.00497012 USD.
Mis oli kõigi aegade DP madalaim (ATL) hind?
DP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DP kauplemismaht on -- USD.
Kas DP sel aastal kõrgemale ka suundub?
DP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DP hinna ennustust.
Divinely Protected (DP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

