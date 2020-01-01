Divergence Protocol (DIVER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Divergence Protocol (DIVER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Divergence Protocol (DIVER) teave Divergence is a decentralized platform for hedging, trading DeFi-native asset volatility, with its flagship product being an AMM-based marketplace trading synthetic binary options. Ametlik veebisait: https://www.divergence-protocol.com/ Ostke DIVER kohe!

Divergence Protocol (DIVER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Divergence Protocol (DIVER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.16M $ 7.16M $ 7.16M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 660.00M $ 660.00M $ 660.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.85M $ 10.85M $ 10.85M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.454064 $ 0.454064 $ 0.454064 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00490827 $ 0.00490827 $ 0.00490827 Praegune hind: $ 0.01086199 $ 0.01086199 $ 0.01086199 Lisateave Divergence Protocol (DIVER) hinna kohta

Divergence Protocol (DIVER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Divergence Protocol (DIVER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DIVER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DIVER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DIVER tokeni tokenoomikat, avastage DIVER tokeni reaalajas hinda!

DIVER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DIVER võiks suunduda? Meie DIVER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DIVER tokeni hinna ennustust kohe!

