Mis on Divergence Protocol (DIVER)

Divergence is a decentralized platform for hedging, trading DeFi-native asset volatility, with its flagship product being an AMM-based marketplace trading synthetic binary options.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Divergence Protocol (DIVER) allikas Ametlik veebisait

Divergence Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Divergence Protocol (DIVER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Divergence Protocol (DIVER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Divergence Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Divergence Protocol hinna ennustust kohe!

DIVER kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Divergence Protocol (DIVER) tokenoomika

Divergence Protocol (DIVER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DIVER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Divergence Protocol (DIVER) kohta Kui palju on Divergence Protocol (DIVER) tänapäeval väärt? Reaalajas DIVER hind USD on 0.01118312 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DIVER/USD hind? $ 0.01118312 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DIVER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Divergence Protocol turukapitalisatsioon? DIVER turukapitalisatsioon on $ 7.38M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DIVER ringlev varu? DIVER ringlev varu on 660.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DIVER (ATH) hind? DIVER saavutab ATH hinna summas 0.454064 USD . Mis oli kõigi aegade DIVER madalaim (ATL) hind? DIVER nägi ATL hinda summas 0.00490827 USD . Milline on DIVER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DIVER kauplemismaht on -- USD . Kas DIVER sel aastal kõrgemale ka suundub? DIVER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DIVER hinna ennustust

Divergence Protocol (DIVER) Olulised valdkonna uudised