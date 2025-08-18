Rohkem infot DIVER

Divergence Protocol logo

Divergence Protocol hind (DIVER)

Loendis mitteolevad

1 DIVER/USD reaalajas hind:

$0.01118402
$0.01118402$0.01118402
-1.30%1D
mexc
USD
Divergence Protocol (DIVER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:17:26 (UTC+8)

Divergence Protocol (DIVER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01118217
$ 0.01118217$ 0.01118217
24 h madal
$ 0.01145461
$ 0.01145461$ 0.01145461
24 h kõrge

$ 0.01118217
$ 0.01118217$ 0.01118217

$ 0.01145461
$ 0.01145461$ 0.01145461

$ 0.454064
$ 0.454064$ 0.454064

$ 0.00490827
$ 0.00490827$ 0.00490827

-0.69%

-1.36%

+1.75%

+1.75%

Divergence Protocol (DIVER) reaalajas hind on $0.01118312. Viimase 24 tunni jooksul DIVER kaubeldud madalaim $ 0.01118217 ja kõrgeim $ 0.01145461 näitab aktiivset turu volatiivsust. DIVERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.454064 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00490827.

Lüliajalise tootluse osas on DIVER muutunud -0.69% viimase tunni jooksul, -1.36% 24 tunni vältel +1.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Divergence Protocol (DIVER) – turuteave

$ 7.38M
$ 7.38M$ 7.38M

--
----

$ 11.18M
$ 11.18M$ 11.18M

660.00M
660.00M 660.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Divergence Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 7.38M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DIVER ringlev varu on 660.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.18M.

Divergence Protocol (DIVER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Divergence Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.00015425477447581.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Divergence Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0012906438.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Divergence Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0062408318.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Divergence Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.003751347466740912.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00015425477447581-1.36%
30 päeva$ +0.0012906438+11.54%
60 päeva$ +0.0062408318+55.81%
90 päeva$ +0.003751347466740912+50.48%

Mis on Divergence Protocol (DIVER)

Divergence is a decentralized platform for hedging, trading DeFi-native asset volatility, with its flagship product being an AMM-based marketplace trading synthetic binary options.

Üksuse Divergence Protocol (DIVER) allikas

Ametlik veebisait

Divergence Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Divergence Protocol (DIVER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Divergence Protocol (DIVER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Divergence Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Divergence Protocol hinna ennustust kohe!

DIVER kohalike valuutade suhtes

Divergence Protocol (DIVER) tokenoomika

Divergence Protocol (DIVER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DIVER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Divergence Protocol (DIVER) kohta

Kui palju on Divergence Protocol (DIVER) tänapäeval väärt?
Reaalajas DIVER hind USD on 0.01118312 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DIVER/USD hind?
Praegune hind DIVER/USD on $ 0.01118312. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Divergence Protocol turukapitalisatsioon?
DIVER turukapitalisatsioon on $ 7.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DIVER ringlev varu?
DIVER ringlev varu on 660.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DIVER (ATH) hind?
DIVER saavutab ATH hinna summas 0.454064 USD.
Mis oli kõigi aegade DIVER madalaim (ATL) hind?
DIVER nägi ATL hinda summas 0.00490827 USD.
Milline on DIVER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DIVER kauplemismaht on -- USD.
Kas DIVER sel aastal kõrgemale ka suundub?
DIVER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DIVER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:17:26 (UTC+8)

Divergence Protocol (DIVER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

