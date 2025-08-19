Mis on DIVA Protocol (DIVA)

What is the project about? DIVA Protocol is a highly versatile smart contract-based system for creating and managing derivative financial contracts peer-to-peer. What makes your project unique? DIVA Protocol distinguishes itself from peers like Augur, Polymarket, and Opyn in several key ways: - High customization: DIVA Protocol offers unmatched customization, allowing users to select virtually any metric as the underlying and choose from a wide range of payoff profiles. - Compliance layer: DIVA Protocol is one of the first DeFi protocols that implements a compliance feature to enable traditional financial institutions to use DIVA Protocol while complying with existing KYC and AML regulations. - Gas optimized: DIVA Protocol implements an efficient off-chain matching mechanism with an on-chain settlement process leveraging the EIP712 signature standard, thereby optimizing gas usage by creating the derivative contract on-chain only when a counterparty is found. - Composable: DIVA Protocol harnesses the true power of decentralized finance by prioritizing composability. Developers can seamlessly combine DIVA Protocol with any oracle and trading infrastructure when building end-user applications. History of your project. The project was founded end of 2020 by two individuals that combine 15+ years of expertise in traditional finance, including derivatives trading and portfolio & risk management, and 6+ years of experience in smart contract development. DIVA Protocol was released on mainnet on 4/5th June 2023. What’s next for your project? - Grow developer community - Grow use cases & applications What can your token be used for? The DIVA Token is DIVA Protocol's governance token and empowers its holders to influence the direction of the protocol by delegating the management of the treasury funds and (limited) protocol governance rights to candidates of their choosing. For more infos, see: https://www.divaprotocol.io/posts/diva-tokenomics

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DIVA Protocol (DIVA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

DIVA Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on DIVA Protocol (DIVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DIVA Protocol (DIVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DIVA Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DIVA Protocol hinna ennustust kohe!

DIVA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

DIVA Protocol (DIVA) tokenoomika

DIVA Protocol (DIVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DIVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DIVA Protocol (DIVA) kohta Kui palju on DIVA Protocol (DIVA) tänapäeval väärt? Reaalajas DIVA hind USD on 0.00365119 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DIVA/USD hind? $ 0.00365119 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DIVA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DIVA Protocol turukapitalisatsioon? DIVA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DIVA ringlev varu? DIVA ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DIVA (ATH) hind? DIVA saavutab ATH hinna summas 0.053888 USD . Mis oli kõigi aegade DIVA madalaim (ATL) hind? DIVA nägi ATL hinda summas 0.00141551 USD . Milline on DIVA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DIVA kauplemismaht on -- USD . Kas DIVA sel aastal kõrgemale ka suundub? DIVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DIVA hinna ennustust

DIVA Protocol (DIVA) Olulised valdkonna uudised