Ditto Staked Aptos (STAPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ditto Staked Aptos (STAPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ditto Staked Aptos (STAPT) teave Ditto is the premier liquid staking protocol on Aptos. We aim to create the safest and most robust liquid staking derivative for Aptos that is richly integrated and positioned as the base token on Aptos DeFi. Holding Ditto staked Aptos is like holding Aptos but better — users will be able to use their stAPT across the Aptos DeFi ecosystem while earning yield and securing the network. Users will be able to stake Aptos (APT) with us to receive stAPT — Ditto staked Aptos. With that stAPT, users will then be able to participate in the Aptos DeFi ecosystem, all the while earning yield and securing the network with zero overhead. We intend to make stAPT a key primitive on Aptos, by creating an ecosystem around liquid staking and forming rich integrations we can move towards a world where stAPT is a predominant token not only for yield but for utility too. Users will be easily able to move between stAPT and APT with minimal friction through both swaps on dexes and via staking / unstaking. With all this in place, we believe that holding stAPT will be strictly better than holding APT in the majority of cases for both users and the network. Ametlik veebisait: https://www.dittofinance.io/ Ostke STAPT kohe!

Ditto Staked Aptos (STAPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ditto Staked Aptos (STAPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 236.83K $ 236.83K $ 236.83K Koguvaru: $ 49.29K $ 49.29K $ 49.29K Ringlev varu: $ 49.29K $ 49.29K $ 49.29K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 236.83K $ 236.83K $ 236.83K Kõigi aegade kõrgeim: $ 18.76 $ 18.76 $ 18.76 Kõigi aegade madalaim: $ 2.79 $ 2.79 $ 2.79 Praegune hind: $ 4.81 $ 4.81 $ 4.81 Lisateave Ditto Staked Aptos (STAPT) hinna kohta

Ditto Staked Aptos (STAPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ditto Staked Aptos (STAPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STAPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STAPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STAPT tokeni tokenoomikat, avastage STAPT tokeni reaalajas hinda!

STAPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STAPT võiks suunduda? Meie STAPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STAPT tokeni hinna ennustust kohe!

