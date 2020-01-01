DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) teave DISTRIBUTE is a revolutionary platform on the Solana blockchain that enables anyone to create and launch reward-based tokens without coding knowledge. Our platform automates the distribution of rewards to token holders every 5 minutes, providing enterprise-level scalability regardless of holder count. The project addresses a significant gap in the Solana ecosystem by democratizing token creation and reward distribution, making these processes accessible to non-technical users while maintaining reliability and transparency. DISTRIBUTE handles all the complex backend operations, allowing project founders to focus on community building and marketing rather than technical implementation details.

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 54.49K $ 54.49K $ 54.49K Koguvaru: $ 948.56M $ 948.56M $ 948.56M Ringlev varu: $ 948.56M $ 948.56M $ 948.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 54.49K $ 54.49K $ 54.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00707312 $ 0.00707312 $ 0.00707312 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) hinna kohta

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DISTRIBUTE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DISTRIBUTE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DISTRIBUTE tokeni tokenoomikat, avastage DISTRIBUTE tokeni reaalajas hinda!

