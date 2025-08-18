Rohkem infot DISTRIBUTE

DISTRIBUTE logo

DISTRIBUTE hind (DISTRIBUTE)

Loendis mitteolevad

1 DISTRIBUTE/USD reaalajas hind:

-6.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) reaalajas hinnagraafik
DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00005461
$ 0.00005461$ 0.00005461
24 h madal
$ 0.00006536
$ 0.00006536$ 0.00006536
24 h kõrge

$ 0.00005461
$ 0.00005461$ 0.00005461

$ 0.00006536
$ 0.00006536$ 0.00006536

$ 0.00707312
$ 0.00707312$ 0.00707312

$ 0.00004468
$ 0.00004468$ 0.00004468

-0.45%

-5.28%

-26.85%

-26.85%

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) reaalajas hind on $0.00006084. Viimase 24 tunni jooksul DISTRIBUTE kaubeldud madalaim $ 0.00005461 ja kõrgeim $ 0.00006536 näitab aktiivset turu volatiivsust. DISTRIBUTEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00707312 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00004468.

Lüliajalise tootluse osas on DISTRIBUTE muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -5.28% 24 tunni vältel -26.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) – turuteave

$ 57.71K
$ 57.71K$ 57.71K

$ 57.71K
$ 57.71K$ 57.71K

948.56M
948.56M 948.56M

948,560,583.280727
948,560,583.280727 948,560,583.280727

DISTRIBUTE praegune turukapitalisatsioon on $ 57.71K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DISTRIBUTE ringlev varu on 948.56M, mille koguvaru on 948560583.280727. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.71K.

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DISTRIBUTE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DISTRIBUTE ja USD hinnamuutus $ -0.0000388839.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DISTRIBUTE ja USD hinnamuutus $ -0.0000391178.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DISTRIBUTE ja USD hinnamuutus $ -0.0007076544421187028.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.28%
30 päeva$ -0.0000388839-63.91%
60 päeva$ -0.0000391178-64.29%
90 päeva$ -0.0007076544421187028-92.08%

Mis on DISTRIBUTE (DISTRIBUTE)

DISTRIBUTE is a revolutionary platform on the Solana blockchain that enables anyone to create and launch reward-based tokens without coding knowledge. Our platform automates the distribution of rewards to token holders every 5 minutes, providing enterprise-level scalability regardless of holder count. The project addresses a significant gap in the Solana ecosystem by democratizing token creation and reward distribution, making these processes accessible to non-technical users while maintaining reliability and transparency. DISTRIBUTE handles all the complex backend operations, allowing project founders to focus on community building and marketing rather than technical implementation details.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) allikas

Ametlik veebisait

DISTRIBUTE hinna ennustus (USD)

Kui palju on DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DISTRIBUTE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DISTRIBUTE hinna ennustust kohe!

DISTRIBUTE kohalike valuutade suhtes

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokenoomika

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DISTRIBUTE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) kohta

Kui palju on DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tänapäeval väärt?
Reaalajas DISTRIBUTE hind USD on 0.00006084 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DISTRIBUTE/USD hind?
Praegune hind DISTRIBUTE/USD on $ 0.00006084. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DISTRIBUTE turukapitalisatsioon?
DISTRIBUTE turukapitalisatsioon on $ 57.71K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DISTRIBUTE ringlev varu?
DISTRIBUTE ringlev varu on 948.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DISTRIBUTE (ATH) hind?
DISTRIBUTE saavutab ATH hinna summas 0.00707312 USD.
Mis oli kõigi aegade DISTRIBUTE madalaim (ATL) hind?
DISTRIBUTE nägi ATL hinda summas 0.00004468 USD.
Milline on DISTRIBUTE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DISTRIBUTE kauplemismaht on -- USD.
Kas DISTRIBUTE sel aastal kõrgemale ka suundub?
DISTRIBUTE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DISTRIBUTE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:50:05 (UTC+8)

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.