Distracted Dudes hind (DUDE)

Loendis mitteolevad

1 DUDE/USD reaalajas hind:

--
----
-14.90%1D
USD
Distracted Dudes (DUDE) reaalajas hinnagraafik
Distracted Dudes (DUDE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-9.64%

-14.93%

-1.76%

-1.76%

Distracted Dudes (DUDE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DUDE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DUDEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DUDE muutunud -9.64% viimase tunni jooksul, -14.93% 24 tunni vältel -1.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Distracted Dudes (DUDE) – turuteave

$ 53.17K
$ 53.17K$ 53.17K

--
----

$ 53.17K
$ 53.17K$ 53.17K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Distracted Dudes praegune turukapitalisatsioon on $ 53.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DUDE ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 53.17K.

Distracted Dudes (DUDE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Distracted Dudes ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Distracted Dudes ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Distracted Dudes ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Distracted Dudes ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-14.93%
30 päeva$ 0+10.05%
60 päeva$ 0+47.34%
90 päeva$ 0--

Mis on Distracted Dudes (DUDE)

$DUDE: a dude-to-dude electronic cash system $DUDE is a memecoin on Base There is a supply of 10 billion There was no presale 0 was reserved 50% airdropped to around 60,000 addresses 50% in LP and locked for 200 years $DUDE uses Bytecode20, the most efficient ERC20

Üksuse Distracted Dudes (DUDE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Distracted Dudes hinna ennustus (USD)

Kui palju on Distracted Dudes (DUDE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Distracted Dudes (DUDE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Distracted Dudes nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Distracted Dudes hinna ennustust kohe!

DUDE kohalike valuutade suhtes

Distracted Dudes (DUDE) tokenoomika

Distracted Dudes (DUDE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUDE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Distracted Dudes (DUDE) kohta

Kui palju on Distracted Dudes (DUDE) tänapäeval väärt?
Reaalajas DUDE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DUDE/USD hind?
Praegune hind DUDE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Distracted Dudes turukapitalisatsioon?
DUDE turukapitalisatsioon on $ 53.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DUDE ringlev varu?
DUDE ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUDE (ATH) hind?
DUDE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade DUDE madalaim (ATL) hind?
DUDE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DUDE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DUDE kauplemismaht on -- USD.
Kas DUDE sel aastal kõrgemale ka suundub?
DUDE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DUDE hinna ennustust.
Distracted Dudes (DUDE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.