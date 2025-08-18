Mis on Distracted Dudes (DUDE)

$DUDE: a dude-to-dude electronic cash system $DUDE is a memecoin on Base There is a supply of 10 billion There was no presale 0 was reserved 50% airdropped to around 60,000 addresses 50% in LP and locked for 200 years $DUDE uses Bytecode20, the most efficient ERC20

Üksuse Distracted Dudes (DUDE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

DUDE kohalike valuutade suhtes

Distracted Dudes (DUDE) tokenoomika

Distracted Dudes (DUDE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUDE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Distracted Dudes (DUDE) kohta Kui palju on Distracted Dudes (DUDE) tänapäeval väärt? Reaalajas DUDE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DUDE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DUDE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Distracted Dudes turukapitalisatsioon? DUDE turukapitalisatsioon on $ 53.17K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DUDE ringlev varu? DUDE ringlev varu on 10.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUDE (ATH) hind? DUDE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade DUDE madalaim (ATL) hind? DUDE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DUDE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DUDE kauplemismaht on -- USD . Kas DUDE sel aastal kõrgemale ka suundub? DUDE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DUDE hinna ennustust

