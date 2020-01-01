DISCO Chicken (DISCO) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi DISCO Chicken (DISCO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

DISCO Chicken (DISCO) teave

Disco is a chicken who is famous on social media with millions of followers. Disco will keep on dancing’ to the beat; eat, sleep, disco, repeat. We plan to bring disco to great levels by utilizing the platform we have built for this coin to continuously bring awareness but all a different prospective to the meme community by building a meme project off a well know social media page we have the upper hand by allowing our pre build history on socials to show our establishment for a long term project to STAY.

Ametlik veebisait:
https://www.discochicken.co

DISCO Chicken (DISCO) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage DISCO Chicken (DISCO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 14.57K
$ 14.57K
Koguvaru:
$ 999.97M
$ 999.97M
Ringlev varu:
$ 999.97M
$ 999.97M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 14.57K
$ 14.57K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00211762
$ 0.00211762
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0

DISCO Chicken (DISCO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

DISCO Chicken (DISCO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate DISCO tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

DISCO tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate DISCO tokeni tokenoomikat, avastage DISCO tokeni reaalajas hinda!

DISCO – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu DISCO võiks suunduda? Meie DISCO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.