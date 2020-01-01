DISCO Chicken (DISCO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DISCO Chicken (DISCO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DISCO Chicken (DISCO) teave Disco is a chicken who is famous on social media with millions of followers. Disco will keep on dancing’ to the beat; eat, sleep, disco, repeat. We plan to bring disco to great levels by utilizing the platform we have built for this coin to continuously bring awareness but all a different prospective to the meme community by building a meme project off a well know social media page we have the upper hand by allowing our pre build history on socials to show our establishment for a long term project to STAY. Ametlik veebisait: https://www.discochicken.co Ostke DISCO kohe!

DISCO Chicken (DISCO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DISCO Chicken (DISCO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.57K $ 14.57K $ 14.57K Koguvaru: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ringlev varu: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.57K $ 14.57K $ 14.57K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00211762 $ 0.00211762 $ 0.00211762 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DISCO Chicken (DISCO) hinna kohta

DISCO Chicken (DISCO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DISCO Chicken (DISCO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DISCO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DISCO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DISCO tokeni tokenoomikat, avastage DISCO tokeni reaalajas hinda!

