DISCIPLINE (DISCIPLINE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DISCIPLINE (DISCIPLINE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

DISCIPLINE (DISCIPLINE) teave Promoting the value of discipline and how it can help to improve everyone’s life. Whether it may be with fitness, quitting bad habits such as smoking, learning a new skill such as trading. We are helping people to learn how important it is to have discipline and how that can help them to succeed as it is needed to make the dream a reality, helping people to setup their rules in order to achieve what they are really going for. Ametlik veebisait: https://www.discipline.gg Ostke DISCIPLINE kohe!

DISCIPLINE (DISCIPLINE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DISCIPLINE (DISCIPLINE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.94K Koguvaru: $ 999.61M Ringlev varu: $ 999.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.94K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0010299 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

DISCIPLINE (DISCIPLINE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DISCIPLINE (DISCIPLINE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DISCIPLINE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DISCIPLINE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DISCIPLINE tokeni tokenoomikat, avastage DISCIPLINE tokeni reaalajas hinda!

DISCIPLINE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DISCIPLINE võiks suunduda? Meie DISCIPLINE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DISCIPLINE tokeni hinna ennustust kohe!

