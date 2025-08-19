Mis on DINOSHI (DINOSHI)

$DINOSHI is set to become the governance token for DinoLFG , holders will have a unique opportunity to actively participate in the decision-making process. By holding $DINOSHI, you gain the power to vote and influence the direction that DinoLFG takes. This groundbreaking approach to governance is a testament to the project’s commitment to community involvement and decentralized decision-making. Dinoshi, the founder of DinoLFG, is demonstrating unwavering support for the project by allocating his own funds to create the DINO DAO. In an unprecedented move, Dinoshi has pledged 2,000,000 $DINO to the Dino DAO, along with dedicating 15% of the $DINOSHI supply to support its operations. These contributions will be personally financed by Dinoshi, ensuring that $DINOSHI holders have the resources needed to realize their vision of making DinoLFG the world’s premier memecoin.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DINOSHI (DINOSHI) allikas Ametlik veebisait

DINOSHI hinna ennustus (USD)

Kui palju on DINOSHI (DINOSHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DINOSHI (DINOSHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DINOSHI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DINOSHI hinna ennustust kohe!

DINOSHI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

DINOSHI (DINOSHI) tokenoomika

DINOSHI (DINOSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DINOSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DINOSHI (DINOSHI) kohta Kui palju on DINOSHI (DINOSHI) tänapäeval väärt? Reaalajas DINOSHI hind USD on 0.00361772 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DINOSHI/USD hind? $ 0.00361772 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DINOSHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DINOSHI turukapitalisatsioon? DINOSHI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DINOSHI ringlev varu? DINOSHI ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DINOSHI (ATH) hind? DINOSHI saavutab ATH hinna summas 0.589568 USD . Mis oli kõigi aegade DINOSHI madalaim (ATL) hind? DINOSHI nägi ATL hinda summas 0.00166454 USD . Milline on DINOSHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DINOSHI kauplemismaht on -- USD . Kas DINOSHI sel aastal kõrgemale ka suundub? DINOSHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DINOSHI hinna ennustust

DINOSHI (DINOSHI) Olulised valdkonna uudised