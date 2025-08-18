Rohkem infot DIMO

DIMO Hinnainfo

DIMO Ametlik veebisait

DIMO Tokenoomika

DIMO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

DIMO logo

DIMO hind (DIMO)

Loendis mitteolevad

1 DIMO/USD reaalajas hind:

$0.050815
$0.050815$0.050815
-1.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
DIMO (DIMO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:14:54 (UTC+8)

DIMO (DIMO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.050038
$ 0.050038$ 0.050038
24 h madal
$ 0.052308
$ 0.052308$ 0.052308
24 h kõrge

$ 0.050038
$ 0.050038$ 0.050038

$ 0.052308
$ 0.052308$ 0.052308

$ 0.785628
$ 0.785628$ 0.785628

$ 0.02171116
$ 0.02171116$ 0.02171116

-0.37%

-1.06%

-8.25%

-8.25%

DIMO (DIMO) reaalajas hind on $0.050815. Viimase 24 tunni jooksul DIMO kaubeldud madalaim $ 0.050038 ja kõrgeim $ 0.052308 näitab aktiivset turu volatiivsust. DIMOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.785628 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02171116.

Lüliajalise tootluse osas on DIMO muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -1.06% 24 tunni vältel -8.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DIMO (DIMO) – turuteave

$ 20.29M
$ 20.29M$ 20.29M

--
----

$ 50.81M
$ 50.81M$ 50.81M

399.31M
399.31M 399.31M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DIMO praegune turukapitalisatsioon on $ 20.29M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DIMO ringlev varu on 399.31M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.81M.

DIMO (DIMO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DIMO ja USD hinnamuutus $ -0.00054756063715452.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DIMO ja USD hinnamuutus $ -0.0064005456.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DIMO ja USD hinnamuutus $ +0.0037995595.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DIMO ja USD hinnamuutus $ -0.01921991920789226.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00054756063715452-1.06%
30 päeva$ -0.0064005456-12.59%
60 päeva$ +0.0037995595+7.48%
90 päeva$ -0.01921991920789226-27.44%

Mis on DIMO (DIMO)

DIMO is an open vehicle connectivity platform. You can connect your car to DIMO, store your own data, share that data for discounts or new services, and earn $DIMO tokens. Developers can build applications on DIMO that work on any car.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DIMO (DIMO) allikas

Ametlik veebisait

DIMO hinna ennustus (USD)

Kui palju on DIMO (DIMO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DIMO (DIMO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DIMO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DIMO hinna ennustust kohe!

DIMO kohalike valuutade suhtes

DIMO (DIMO) tokenoomika

DIMO (DIMO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DIMO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DIMO (DIMO) kohta

Kui palju on DIMO (DIMO) tänapäeval väärt?
Reaalajas DIMO hind USD on 0.050815 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DIMO/USD hind?
Praegune hind DIMO/USD on $ 0.050815. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DIMO turukapitalisatsioon?
DIMO turukapitalisatsioon on $ 20.29M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DIMO ringlev varu?
DIMO ringlev varu on 399.31M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DIMO (ATH) hind?
DIMO saavutab ATH hinna summas 0.785628 USD.
Mis oli kõigi aegade DIMO madalaim (ATL) hind?
DIMO nägi ATL hinda summas 0.02171116 USD.
Milline on DIMO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DIMO kauplemismaht on -- USD.
Kas DIMO sel aastal kõrgemale ka suundub?
DIMO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DIMO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:14:54 (UTC+8)

DIMO (DIMO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.