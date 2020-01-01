Dimecoin (DIME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dimecoin (DIME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dimecoin (DIME) teave Dimecoin is a digital payment solution built on speed and security which makes it ideal for micro-transactions. It can be utilized online or in-store through our open source network which is supported by users worldwide. Using the PoW (Proof-of-Work) protocol and the Quark algorithm, means Dimecoin is minable with ASIC. Ametlik veebisait: https://www.dimecoinnetwork.com/ Ostke DIME kohe!

Dimecoin (DIME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dimecoin (DIME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 334.19K $ 334.19K $ 334.19K Koguvaru: $ 585.68B $ 585.68B $ 585.68B Ringlev varu: $ 585.64B $ 585.64B $ 585.64B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 334.22K $ 334.22K $ 334.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Dimecoin (DIME) hinna kohta

Dimecoin (DIME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dimecoin (DIME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DIME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DIME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DIME tokeni tokenoomikat, avastage DIME tokeni reaalajas hinda!

DIME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DIME võiks suunduda? Meie DIME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DIME tokeni hinna ennustust kohe!

