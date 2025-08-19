Mis on Dignity Gold (DIGAU)

DIGau is backed by more than US$6 billion of gold reserves in tailings and alluvial placer deposits in Nevada USA and evaluated in verified NI 43-101 reports. As of 26 March 2021, this was represented by 3,442,133 ounces of unmined gold reserves, with extraction commencing since 2024. Dignity is in the process of increasing the asset back by a further 3 million ounces in 2024. The DIGau token offers access into potentially highly profitable mining sectors with implied intrinsic value to provide a safer and more stable investment while offering more diversified value and returns than tokens linked to only one asset

Dignity Gold (DIGAU) tokenoomika

Dignity Gold (DIGAU) tokenoomika

Dignity Gold (DIGAU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dignity Gold (DIGAU) kohta Kui palju on Dignity Gold (DIGAU) tänapäeval väärt? Reaalajas DIGAU hind USD on 5.48 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DIGAU/USD hind? $ 5.48 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DIGAU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dignity Gold turukapitalisatsioon? DIGAU turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DIGAU ringlev varu? DIGAU ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DIGAU (ATH) hind? DIGAU saavutab ATH hinna summas 6.22 USD . Mis oli kõigi aegade DIGAU madalaim (ATL) hind? DIGAU nägi ATL hinda summas 2.13 USD . Milline on DIGAU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DIGAU kauplemismaht on -- USD . Kas DIGAU sel aastal kõrgemale ka suundub? DIGAU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DIGAU hinna ennustust

