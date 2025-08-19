Mis on DIGIVERSE (DIGI)

Digiverse is the world's first and only digital metaverse that creates the perception of virtual reality. It is the single most successful and patented example of instantiating Metaverse environments. Digiverse is an innovative blockchain project that merges virtual and real world, implementing it into the physical world securely and expeditiously. It is not just a concept; it's a reality, occupying 5000 square meters in the Land of Legends and commended by world-renowned figures after their visits. At its core, Digiverse is composed of several main components, including a Metaverse, Digital Identity, Crypto Exchange (Centralised), and DigiTravel. It complements these main components with supporting features such as an NFT Marketplace, Digital NFT Auctions, a Project Incubator, Launchpad, Staking capabilities and a Decentralized Crypto Exchange (DEX). Digiverse's Metaverse is a platform that provides immersive experiences to people through diverse regions, each with unique stories and scenarios. It allows individuals to engage with digital art using all of their senses. Its Digital Identity offers a secure and trustworthy system for digital interactions. The in-built Crypto Exchange provides a venue for swift and safe digital asset trading. DigiTravel integrates traveling experiences within the Metaverse, creating a new realm of tourism. In addition to these, Digiverse develops software products with cutting-edge technologies such as AR, VR, hologram technology, and crypto asset exchange platforms, maintaining company's values like continuous innovation, excellence, and ethical business practices. In short, Digiverse aims to advance the blockchain technology by integrating real-world and virtual phenomena, driven by a commitment to technological innovation, customer satisfaction, and enduring business relationships.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DIGIVERSE (DIGI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

DIGIVERSE hinna ennustus (USD)

Kui palju on DIGIVERSE (DIGI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DIGIVERSE (DIGI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DIGIVERSE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DIGIVERSE hinna ennustust kohe!

DIGI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

DIGIVERSE (DIGI) tokenoomika

DIGIVERSE (DIGI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DIGI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DIGIVERSE (DIGI) kohta Kui palju on DIGIVERSE (DIGI) tänapäeval väärt? Reaalajas DIGI hind USD on 0.01386289 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DIGI/USD hind? $ 0.01386289 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DIGI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DIGIVERSE turukapitalisatsioon? DIGI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DIGI ringlev varu? DIGI ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DIGI (ATH) hind? DIGI saavutab ATH hinna summas 2.16 USD . Mis oli kõigi aegade DIGI madalaim (ATL) hind? DIGI nägi ATL hinda summas 0.01050412 USD . Milline on DIGI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DIGI kauplemismaht on -- USD . Kas DIGI sel aastal kõrgemale ka suundub? DIGI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DIGI hinna ennustust

DIGIVERSE (DIGI) Olulised valdkonna uudised