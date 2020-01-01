Digits DAO (DIGITS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Digits DAO (DIGITS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Digits DAO (DIGITS) teave Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you. Ametlik veebisait: https://digitsdao.finance/ Ostke DIGITS kohe!

Digits DAO (DIGITS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Digits DAO (DIGITS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.17M $ 6.17M $ 6.17M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 790.74M $ 790.74M $ 790.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.81M $ 7.81M $ 7.81M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01765585 $ 0.01765585 $ 0.01765585 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00287218 $ 0.00287218 $ 0.00287218 Praegune hind: $ 0.00780784 $ 0.00780784 $ 0.00780784 Lisateave Digits DAO (DIGITS) hinna kohta

Digits DAO (DIGITS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Digits DAO (DIGITS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DIGITS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DIGITS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DIGITS tokeni tokenoomikat, avastage DIGITS tokeni reaalajas hinda!

DIGITS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DIGITS võiks suunduda? Meie DIGITS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DIGITS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!