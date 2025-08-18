Rohkem infot DIGITS

DIGITS Hinnainfo

DIGITS Ametlik veebisait

DIGITS Tokenoomika

DIGITS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Digits DAO logo

Digits DAO hind (DIGITS)

Loendis mitteolevad

1 DIGITS/USD reaalajas hind:

$0.00802055
$0.00802055$0.00802055
+0.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Digits DAO (DIGITS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:16:50 (UTC+8)

Digits DAO (DIGITS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00793205
$ 0.00793205$ 0.00793205
24 h madal
$ 0.00804052
$ 0.00804052$ 0.00804052
24 h kõrge

$ 0.00793205
$ 0.00793205$ 0.00793205

$ 0.00804052
$ 0.00804052$ 0.00804052

$ 0.01765585
$ 0.01765585$ 0.01765585

$ 0.00287218
$ 0.00287218$ 0.00287218

--

+0.52%

+27.24%

+27.24%

Digits DAO (DIGITS) reaalajas hind on $0.00802055. Viimase 24 tunni jooksul DIGITS kaubeldud madalaim $ 0.00793205 ja kõrgeim $ 0.00804052 näitab aktiivset turu volatiivsust. DIGITSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01765585 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00287218.

Lüliajalise tootluse osas on DIGITS muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.52% 24 tunni vältel +27.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Digits DAO (DIGITS) – turuteave

$ 6.34M
$ 6.34M$ 6.34M

--
----

$ 8.02M
$ 8.02M$ 8.02M

790.74M
790.74M 790.74M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Digits DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 6.34M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DIGITS ringlev varu on 790.74M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.02M.

Digits DAO (DIGITS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Digits DAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Digits DAO ja USD hinnamuutus $ +0.0030450539.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Digits DAO ja USD hinnamuutus $ +0.0060094323.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Digits DAO ja USD hinnamuutus $ +0.004158951107152589.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.52%
30 päeva$ +0.0030450539+37.97%
60 päeva$ +0.0060094323+74.93%
90 päeva$ +0.004158951107152589+107.70%

Mis on Digits DAO (DIGITS)

Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Digits DAO (DIGITS) allikas

Ametlik veebisait

Digits DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Digits DAO (DIGITS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Digits DAO (DIGITS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Digits DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Digits DAO hinna ennustust kohe!

DIGITS kohalike valuutade suhtes

Digits DAO (DIGITS) tokenoomika

Digits DAO (DIGITS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DIGITS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Digits DAO (DIGITS) kohta

Kui palju on Digits DAO (DIGITS) tänapäeval väärt?
Reaalajas DIGITS hind USD on 0.00802055 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DIGITS/USD hind?
Praegune hind DIGITS/USD on $ 0.00802055. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Digits DAO turukapitalisatsioon?
DIGITS turukapitalisatsioon on $ 6.34M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DIGITS ringlev varu?
DIGITS ringlev varu on 790.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DIGITS (ATH) hind?
DIGITS saavutab ATH hinna summas 0.01765585 USD.
Mis oli kõigi aegade DIGITS madalaim (ATL) hind?
DIGITS nägi ATL hinda summas 0.00287218 USD.
Milline on DIGITS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DIGITS kauplemismaht on -- USD.
Kas DIGITS sel aastal kõrgemale ka suundub?
DIGITS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DIGITS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:16:50 (UTC+8)

Digits DAO (DIGITS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.