Discover Digital TreaZure: Transforming Marketing into a Global Adventure! Unleash rewards, exclusive offers, and immersive experiences worldwide. Unlock your potential with our innovative app, featuring cutting-edge technology and personalized strategies.
The world’s first real-life scavenger hunt app for the marketing industry. Earn rewards, exclusive offers, and discounts worldwide while experiencing immersive, interactive adventures. Say goodbye to traditional marketing fatigue and hello to a revolutionary approach that combines digital interactivity with real-world exploration. Unlock possibilities with our flagship app, backed by cutting-edge technology and patent-pending software, offering transparency and tailored strategies for businesses.
Digital TreaZure (Z) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Digital TreaZure (Z) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Digital TreaZure (Z) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Digital TreaZure (Z) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate Z tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
Z tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate Z tokeni tokenoomikat, avastage Z tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.