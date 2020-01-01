Digital Reserve Currency (DRC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Digital Reserve Currency (DRC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Digital Reserve Currency (DRC) teave Digital Reserve Currency (DRC) was designed to become a decentralized digital store of value with a limited supply and a zero-inflation rate. DRC was created during the COVID-19 pandemic with the purpose of finding out how the global economic recession and the increasing demand for decentralized financial instruments may affect its adoption and usage. The total supply of DRC is fixed at 1 billion tokens, and no more additional DRC tokens will ever be created. The scarcity of DRC is embedded into the code, and nothing can change it once DRC contract was deployed into Ethereum network. DRC did not conduct a token sale. DRC has a unique token distribution model, as 100% of the total DRC supply has been issued directly to the Uniswap market. No DRC tokens have ever been premined or retained by the project developers. DRC token has the unique utility of providing DRC holders with the exclusive access to the Digital Reserve, an essential part of the DRC ecosystem. Digital Reserve is a decentralized platform where DRC holders can get instant exposure to the baskets of the most efficient store of value assets, with the purpose of capital preservation and hedging inflation risks. Ametlik veebisait: https://drcglobal.org/ Ostke DRC kohe!

Digital Reserve Currency (DRC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Digital Reserve Currency (DRC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 174.41K $ 174.41K $ 174.41K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 174.41K $ 174.41K $ 174.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03003438 $ 0.03003438 $ 0.03003438 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00017447 $ 0.00017447 $ 0.00017447 Lisateave Digital Reserve Currency (DRC) hinna kohta

Digital Reserve Currency (DRC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Digital Reserve Currency (DRC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DRC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DRC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DRC tokeni tokenoomikat, avastage DRC tokeni reaalajas hinda!

