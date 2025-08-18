Mis on Digital Reserve Currency (DRC)

Digital Reserve Currency (DRC) was designed to become a decentralized digital store of value with a limited supply and a zero-inflation rate. DRC was created during the COVID-19 pandemic with the purpose of finding out how the global economic recession and the increasing demand for decentralized financial instruments may affect its adoption and usage. The total supply of DRC is fixed at 1 billion tokens, and no more additional DRC tokens will ever be created. The scarcity of DRC is embedded into the code, and nothing can change it once DRC contract was deployed into Ethereum network. DRC did not conduct a token sale. DRC has a unique token distribution model, as 100% of the total DRC supply has been issued directly to the Uniswap market. No DRC tokens have ever been premined or retained by the project developers. DRC token has the unique utility of providing DRC holders with the exclusive access to the Digital Reserve, an essential part of the DRC ecosystem. Digital Reserve is a decentralized platform where DRC holders can get instant exposure to the baskets of the most efficient store of value assets, with the purpose of capital preservation and hedging inflation risks.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Digital Reserve Currency (DRC) allikas Ametlik veebisait

Digital Reserve Currency hinna ennustus (USD)

Kui palju on Digital Reserve Currency (DRC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Digital Reserve Currency (DRC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Digital Reserve Currency nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Digital Reserve Currency hinna ennustust kohe!

DRC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Digital Reserve Currency (DRC) tokenoomika

Digital Reserve Currency (DRC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DRC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Digital Reserve Currency (DRC) kohta Kui palju on Digital Reserve Currency (DRC) tänapäeval väärt? Reaalajas DRC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DRC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DRC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Digital Reserve Currency turukapitalisatsioon? DRC turukapitalisatsioon on $ 224.70K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DRC ringlev varu? DRC ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DRC (ATH) hind? DRC saavutab ATH hinna summas 0.03003438 USD . Mis oli kõigi aegade DRC madalaim (ATL) hind? DRC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DRC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DRC kauplemismaht on -- USD . Kas DRC sel aastal kõrgemale ka suundub? DRC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DRC hinna ennustust

Digital Reserve Currency (DRC) Olulised valdkonna uudised