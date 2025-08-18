Digital Reserve Currency hind (DRC)
+0.13%
-6.44%
-12.05%
-12.05%
Digital Reserve Currency (DRC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DRC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DRCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03003438 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on DRC muutunud +0.13% viimase tunni jooksul, -6.44% 24 tunni vältel -12.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Digital Reserve Currency praegune turukapitalisatsioon on $ 224.70K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DRC ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 224.70K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Digital Reserve Currency ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Digital Reserve Currency ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Digital Reserve Currency ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Digital Reserve Currency ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.44%
|30 päeva
|$ 0
|-0.63%
|60 päeva
|$ 0
|+39.00%
|90 päeva
|$ 0
|--
Digital Reserve Currency (DRC) was designed to become a decentralized digital store of value with a limited supply and a zero-inflation rate. DRC was created during the COVID-19 pandemic with the purpose of finding out how the global economic recession and the increasing demand for decentralized financial instruments may affect its adoption and usage. The total supply of DRC is fixed at 1 billion tokens, and no more additional DRC tokens will ever be created. The scarcity of DRC is embedded into the code, and nothing can change it once DRC contract was deployed into Ethereum network. DRC did not conduct a token sale. DRC has a unique token distribution model, as 100% of the total DRC supply has been issued directly to the Uniswap market. No DRC tokens have ever been premined or retained by the project developers. DRC token has the unique utility of providing DRC holders with the exclusive access to the Digital Reserve, an essential part of the DRC ecosystem. Digital Reserve is a decentralized platform where DRC holders can get instant exposure to the baskets of the most efficient store of value assets, with the purpose of capital preservation and hedging inflation risks.
