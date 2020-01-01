Digital Fitness (DEFIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Digital Fitness (DEFIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Digital Fitness (DEFIT) teave Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon Ametlik veebisait: https://defit.com/ Valge raamat: https://whitepaper.defit.io/ Ostke DEFIT kohe!

Digital Fitness (DEFIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Digital Fitness (DEFIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Koguvaru: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ringlev varu: $ 31.37M $ 31.37M $ 31.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.62M $ 3.62M $ 3.62M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0138919 $ 0.0138919 $ 0.0138919 Praegune hind: $ 0.072442 $ 0.072442 $ 0.072442 Lisateave Digital Fitness (DEFIT) hinna kohta

Digital Fitness (DEFIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Digital Fitness (DEFIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEFIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEFIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEFIT tokeni tokenoomikat, avastage DEFIT tokeni reaalajas hinda!

DEFIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEFIT võiks suunduda? Meie DEFIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEFIT tokeni hinna ennustust kohe!

