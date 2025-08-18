Mis on Digital Fitness (DEFIT)

Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Digital Fitness (DEFIT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Digital Fitness hinna ennustus (USD)

Kui palju on Digital Fitness (DEFIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Digital Fitness (DEFIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Digital Fitness nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Digital Fitness hinna ennustust kohe!

DEFIT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Digital Fitness (DEFIT) tokenoomika

Digital Fitness (DEFIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEFIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Digital Fitness (DEFIT) kohta Kui palju on Digital Fitness (DEFIT) tänapäeval väärt? Reaalajas DEFIT hind USD on 0.075768 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEFIT/USD hind? $ 0.075768 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEFIT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Digital Fitness turukapitalisatsioon? DEFIT turukapitalisatsioon on $ 2.38M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEFIT ringlev varu? DEFIT ringlev varu on 31.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEFIT (ATH) hind? DEFIT saavutab ATH hinna summas 1.28 USD . Mis oli kõigi aegade DEFIT madalaim (ATL) hind? DEFIT nägi ATL hinda summas 0.0138919 USD . Milline on DEFIT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEFIT kauplemismaht on -- USD . Kas DEFIT sel aastal kõrgemale ka suundub? DEFIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEFIT hinna ennustust

Digital Fitness (DEFIT) Olulised valdkonna uudised