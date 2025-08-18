Rohkem infot DEFIT

Digital Fitness hind (DEFIT)

1 DEFIT/USD reaalajas hind:

$0.075768
$0.075768
-3.30%1D
Digital Fitness (DEFIT) reaalajas hinnagraafik
Digital Fitness (DEFIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.074863
24 h madal
$ 0.079769
24 h kõrge

$ 0.074863
$ 0.079769
$ 1.28
$ 0.0138919
+0.52%

-3.31%

-5.78%

-5.78%

Digital Fitness (DEFIT) reaalajas hind on $0.075768. Viimase 24 tunni jooksul DEFIT kaubeldud madalaim $ 0.074863 ja kõrgeim $ 0.079769 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEFITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.28 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0138919.

Lüliajalise tootluse osas on DEFIT muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -3.31% 24 tunni vältel -5.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Digital Fitness (DEFIT) – turuteave

$ 2.38M
--
$ 3.79M
31.37M
50,000,000.0
Digital Fitness praegune turukapitalisatsioon on $ 2.38M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DEFIT ringlev varu on 31.37M, mille koguvaru on 50000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.79M.

Digital Fitness (DEFIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Digital Fitness ja USD hinnamuutus $ -0.00260086628828146.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Digital Fitness ja USD hinnamuutus $ +0.0043923846.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Digital Fitness ja USD hinnamuutus $ +0.0123925231.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Digital Fitness ja USD hinnamuutus $ +0.00521662884657317.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00260086628828146-3.31%
30 päeva$ +0.0043923846+5.80%
60 päeva$ +0.0123925231+16.36%
90 päeva$ +0.00521662884657317+7.39%

Mis on Digital Fitness (DEFIT)

Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Digital Fitness (DEFIT) allikas

Ametlik veebisait

Digital Fitness hinna ennustus (USD)

Kui palju on Digital Fitness (DEFIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Digital Fitness (DEFIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Digital Fitness nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Digital Fitness hinna ennustust kohe!

DEFIT kohalike valuutade suhtes

Digital Fitness (DEFIT) tokenoomika

Digital Fitness (DEFIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEFIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Digital Fitness (DEFIT) kohta

Kui palju on Digital Fitness (DEFIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEFIT hind USD on 0.075768 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEFIT/USD hind?
Praegune hind DEFIT/USD on $ 0.075768. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Digital Fitness turukapitalisatsioon?
DEFIT turukapitalisatsioon on $ 2.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEFIT ringlev varu?
DEFIT ringlev varu on 31.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEFIT (ATH) hind?
DEFIT saavutab ATH hinna summas 1.28 USD.
Mis oli kõigi aegade DEFIT madalaim (ATL) hind?
DEFIT nägi ATL hinda summas 0.0138919 USD.
Milline on DEFIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEFIT kauplemismaht on -- USD.
Kas DEFIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEFIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEFIT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.