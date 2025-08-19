Rohkem infot DGMV

DigiMetaverse hind (DGMV)

1 DGMV/USD reaalajas hind:

$0.00499339
$0.00499339$0.00499339
+0.90%1D
DigiMetaverse (DGMV) reaalajas hinnagraafik
DigiMetaverse (DGMV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.85%

+0.92%

-2.96%

-2.96%

DigiMetaverse (DGMV) reaalajas hind on $0.00499339. Viimase 24 tunni jooksul DGMV kaubeldud madalaim $ 0.00473387 ja kõrgeim $ 0.00500028 näitab aktiivset turu volatiivsust. DGMVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.409349 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0.

Lüliajalise tootluse osas on DGMV muutunud +0.85% viimase tunni jooksul, +0.92% 24 tunni vältel -2.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DigiMetaverse (DGMV) – turuteave

DigiMetaverse praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. DGMV ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.99M.

DigiMetaverse (DGMV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DigiMetaverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DigiMetaverse ja USD hinnamuutus $ -0.0010308394.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DigiMetaverse ja USD hinnamuutus $ +0.0039891348.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DigiMetaverse ja USD hinnamuutus $ -0.000931479301507739.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.92%
30 päeva$ -0.0010308394-20.64%
60 päeva$ +0.0039891348+79.89%
90 päeva$ -0.000931479301507739-15.72%

Mis on DigiMetaverse (DGMV)

We see how digital lives are becoming more significant, especially with the Metaverse upoin us. We need to act now and bring this opportunity for freedom and security to life for the people who need it most. Our three elements – DigiThree, DigiLife and DigiWare & DigiAcademy – allow us to focus on the diverse needs of enterprises, consumers and developers, bringing bespoke solutions designed to protect and elevate each audience into the digital future. Among our core team and advisors are some of the pioneers of DigiByte and ThreeFold – open source technologies that form a founding layer of the DigiCorp services. Our partnership with ThreeFold and use of DigiByte blockchain technology means we can draw on expertise, support and advice from developers within the ThreeFold and DigiByte communities – so you can always count on services backed by industry-leading insight

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DigiMetaverse (DGMV) allikas

DigiMetaverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on DigiMetaverse (DGMV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DigiMetaverse (DGMV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DigiMetaverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DigiMetaverse hinna ennustust kohe!

DGMV kohalike valuutade suhtes

DigiMetaverse (DGMV) tokenoomika

DigiMetaverse (DGMV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DGMV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DigiMetaverse (DGMV) kohta

Kui palju on DigiMetaverse (DGMV) tänapäeval väärt?
Reaalajas DGMV hind USD on 0.00499339 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DGMV/USD hind?
Praegune hind DGMV/USD on $ 0.00499339. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DigiMetaverse turukapitalisatsioon?
DGMV turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DGMV ringlev varu?
DGMV ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DGMV (ATH) hind?
DGMV saavutab ATH hinna summas 0.409349 USD.
Mis oli kõigi aegade DGMV madalaim (ATL) hind?
DGMV nägi ATL hinda summas 0.0 USD.
Milline on DGMV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DGMV kauplemismaht on -- USD.
Kas DGMV sel aastal kõrgemale ka suundub?
DGMV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DGMV hinna ennustust.
