DigiHealth logo

DigiHealth hind (DGH)

Loendis mitteolevad

1 DGH/USD reaalajas hind:

$0.00053423
$0.00053423$0.00053423
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
DigiHealth (DGH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:49:52 (UTC+8)

DigiHealth (DGH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00169944
$ 0.00169944$ 0.00169944

$ 0.00007408
$ 0.00007408$ 0.00007408

--

--

+6.16%

+6.16%

DigiHealth (DGH) reaalajas hind on $0.00053423. Viimase 24 tunni jooksul DGH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DGHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00169944 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00007408.

Lüliajalise tootluse osas on DGH muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +6.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DigiHealth (DGH) – turuteave

$ 534.23K
$ 534.23K$ 534.23K

--
----

$ 534.23K
$ 534.23K$ 534.23K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DigiHealth praegune turukapitalisatsioon on $ 534.23K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DGH ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 534.23K.

DigiHealth (DGH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DigiHealth ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DigiHealth ja USD hinnamuutus $ +0.0002165432.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DigiHealth ja USD hinnamuutus $ +0.0003499309.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DigiHealth ja USD hinnamuutus $ +0.00037252753232306842.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0002165432+40.53%
60 päeva$ +0.0003499309+65.50%
90 päeva$ +0.00037252753232306842+230.38%

Mis on DigiHealth (DGH)

Üksuse DigiHealth (DGH) allikas

Ametlik veebisait

DigiHealth hinna ennustus (USD)

Kui palju on DigiHealth (DGH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DigiHealth (DGH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DigiHealth nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DigiHealth hinna ennustust kohe!

DGH kohalike valuutade suhtes

DigiHealth (DGH) tokenoomika

DigiHealth (DGH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DGH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DigiHealth (DGH) kohta

Kui palju on DigiHealth (DGH) tänapäeval väärt?
Reaalajas DGH hind USD on 0.00053423 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DGH/USD hind?
Praegune hind DGH/USD on $ 0.00053423. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DigiHealth turukapitalisatsioon?
DGH turukapitalisatsioon on $ 534.23K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DGH ringlev varu?
DGH ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DGH (ATH) hind?
DGH saavutab ATH hinna summas 0.00169944 USD.
Mis oli kõigi aegade DGH madalaim (ATL) hind?
DGH nägi ATL hinda summas 0.00007408 USD.
Milline on DGH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DGH kauplemismaht on -- USD.
Kas DGH sel aastal kõrgemale ka suundub?
DGH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DGH hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.