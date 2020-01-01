DIGGER AI (DIGGAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DIGGER AI (DIGGAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DIGGER AI (DIGGAI) teave DIGGER AI is an ecosystem of multiple bots designed to assist investors in their research and decision-making processes. This comprehensive suite of tools provides users with valuable insights, including real-time data and actionable analytics. One of the key components of the ecosystem is our detection bot, which specializes in identifying promising tokens early. DIGGER AI aims to streamline investment strategies and empower users with advanced AI-driven tools, fostering smarter and more informed trading decisions. Ametlik veebisait: https://diggerai.io/ Valge raamat: https://digger-ai.gitbook.io/digger-ai Ostke DIGGAI kohe!

DIGGER AI (DIGGAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DIGGER AI (DIGGAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.18K $ 10.18K $ 10.18K Koguvaru: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Ringlev varu: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.18K $ 10.18K $ 10.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DIGGER AI (DIGGAI) hinna kohta

DIGGER AI (DIGGAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DIGGER AI (DIGGAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DIGGAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DIGGAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DIGGAI tokeni tokenoomikat, avastage DIGGAI tokeni reaalajas hinda!

DIGGAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DIGGAI võiks suunduda? Meie DIGGAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DIGGAI tokeni hinna ennustust kohe!

