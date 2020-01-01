Didi Duck (DIDID) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Didi Duck (DIDID) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Didi Duck (DIDID) teave Brings a cute and nostalgic twist to memecoins. Brought to you from the 15 year old nostalgic duck, DIDID is unlocking fun and function in memecoins. Ametlik veebisait: https://didid.lol/ Ostke DIDID kohe!

Didi Duck (DIDID) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Didi Duck (DIDID) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 234.51K $ 234.51K $ 234.51K Koguvaru: $ 998.36M $ 998.36M $ 998.36M Ringlev varu: $ 998.36M $ 998.36M $ 998.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 234.51K $ 234.51K $ 234.51K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00133306 $ 0.00133306 $ 0.00133306 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00023489 $ 0.00023489 $ 0.00023489 Lisateave Didi Duck (DIDID) hinna kohta

Didi Duck (DIDID) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Didi Duck (DIDID) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DIDID tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DIDID tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DIDID tokeni tokenoomikat, avastage DIDID tokeni reaalajas hinda!

DIDID – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DIDID võiks suunduda? Meie DIDID hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DIDID tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!