Didi Bam Bam hind (DDBAM)
+0.61%
-5.96%
-8.89%
-8.89%
Didi Bam Bam (DDBAM) reaalajas hind on $0.085582. Viimase 24 tunni jooksul DDBAM kaubeldud madalaim $ 0.084645 ja kõrgeim $ 0.091462 näitab aktiivset turu volatiivsust. DDBAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.596253 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.062681.
Lüliajalise tootluse osas on DDBAM muutunud +0.61% viimase tunni jooksul, -5.96% 24 tunni vältel -8.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Didi Bam Bam praegune turukapitalisatsioon on $ 1.80M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DDBAM ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.80M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Didi Bam Bam ja USD hinnamuutus $ -0.00542728497847983.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Didi Bam Bam ja USD hinnamuutus $ -0.0082094276.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Didi Bam Bam ja USD hinnamuutus $ +0.0138315403.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Didi Bam Bam ja USD hinnamuutus $ -0.02352047847941948.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00542728497847983
|-5.96%
|30 päeva
|$ -0.0082094276
|-9.59%
|60 päeva
|$ +0.0138315403
|+16.16%
|90 päeva
|$ -0.02352047847941948
|-21.55%
Sometimes, you have to go all in to make your dreams a reality. Didi Bam Bam is committed to making cryptocurrency accessible and understandable for everyone. Didi Bam Bam isn’t just another meme coin; it’s a revolutionary blend of fun and practical value. Our coin is designed to entertain and educate, providing real use case value to its community members. Inspired by Didi Taihuttu's bold venture into cryptocurrency, we’re on a mission to educate, engage, and empower the world. Join our community and dive into the exciting universe of Didi Bam Bam, where learning meets fun, and innovation drives global adoption.Our unique animated character, Didi Bam Bam, guides users through every stage of their crypto journey: We combine education with engagement, ensuring our community members not only learn but also participate actively in the ever-evolving crypto space.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on Didi Bam Bam (DDBAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Didi Bam Bam (DDBAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Didi Bam Bam nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Didi Bam Bam hinna ennustust kohe!
Didi Bam Bam (DDBAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DDBAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.