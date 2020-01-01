DiamondShell (DSHELL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DiamondShell (DSHELL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DiamondShell (DSHELL) teave DiamondShell is an RWA investment platform with its own native token #DShell. In a few words, it is a new-age protocol that allows you to make direct short-term (2-24 weeks) investments in real-world trade deals and receive a share of the profits (Trade Financing). For a long time, the worlds of crypto and the real sector did not intersect and existed independently of each other. DiamondShell is here to establish the much needed connection between the two. The platform attracts crypto capital to finance real-world deals. Our focus is on purchase and sales international transactions (import and export). Operations of this kind are highly profitable and inaccessible to ordinary investors unless they establish a company, obtain a license, arrange logistics, and undergo other complex processes. Our goal is to let investors earn more than they could by staking or performing similar activities. We strive to give them the opportunity to profit from actual deals with physical goods by providing capital to scheduled transactions (trade finance). Ametlik veebisait: https://diamondshell.finance/ Valge raamat: https://docs.diamondshell.finance Ostke DSHELL kohe!

DiamondShell (DSHELL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DiamondShell (DSHELL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.87K $ 9.87K $ 9.87K Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 550.00K $ 550.00K $ 550.00K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.95K $ 17.95K $ 17.95K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01350254 $ 0.01350254 $ 0.01350254 Praegune hind: $ 0.01794758 $ 0.01794758 $ 0.01794758 Lisateave DiamondShell (DSHELL) hinna kohta

DiamondShell (DSHELL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DiamondShell (DSHELL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DSHELL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DSHELL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DSHELL tokeni tokenoomikat, avastage DSHELL tokeni reaalajas hinda!

DSHELL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DSHELL võiks suunduda? Meie DSHELL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DSHELL tokeni hinna ennustust kohe!

