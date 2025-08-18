Mis on DiamondShell (DSHELL)

DiamondShell is an RWA investment platform with its own native token #DShell. In a few words, it is a new-age protocol that allows you to make direct short-term (2-24 weeks) investments in real-world trade deals and receive a share of the profits (Trade Financing). For a long time, the worlds of crypto and the real sector did not intersect and existed independently of each other. DiamondShell is here to establish the much needed connection between the two. The platform attracts crypto capital to finance real-world deals. Our focus is on purchase and sales international transactions (import and export). Operations of this kind are highly profitable and inaccessible to ordinary investors unless they establish a company, obtain a license, arrange logistics, and undergo other complex processes. Our goal is to let investors earn more than they could by staking or performing similar activities. We strive to give them the opportunity to profit from actual deals with physical goods by providing capital to scheduled transactions (trade finance).

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DiamondShell (DSHELL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

DiamondShell hinna ennustus (USD)

Kui palju on DiamondShell (DSHELL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DiamondShell (DSHELL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DiamondShell nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DiamondShell hinna ennustust kohe!

DSHELL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

DiamondShell (DSHELL) tokenoomika

DiamondShell (DSHELL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DSHELL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DiamondShell (DSHELL) kohta Kui palju on DiamondShell (DSHELL) tänapäeval väärt? Reaalajas DSHELL hind USD on 0.01755963 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DSHELL/USD hind? $ 0.01755963 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DSHELL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DiamondShell turukapitalisatsioon? DSHELL turukapitalisatsioon on $ 9.66K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DSHELL ringlev varu? DSHELL ringlev varu on 550.00K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DSHELL (ATH) hind? DSHELL saavutab ATH hinna summas 1.1 USD . Mis oli kõigi aegade DSHELL madalaim (ATL) hind? DSHELL nägi ATL hinda summas 0.01350254 USD . Milline on DSHELL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DSHELL kauplemismaht on -- USD . Kas DSHELL sel aastal kõrgemale ka suundub? DSHELL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DSHELL hinna ennustust

DiamondShell (DSHELL) Olulised valdkonna uudised