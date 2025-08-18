Mis on Diamond (DMD)

Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins.

Üksuse Diamond (DMD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Diamond (DMD) tokenoomika

Diamond (DMD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DMD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Diamond (DMD) kohta Kui palju on Diamond (DMD) tänapäeval väärt? Reaalajas DMD hind USD on 3.15 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DMD/USD hind? $ 3.15 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DMD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Diamond turukapitalisatsioon? DMD turukapitalisatsioon on $ 12.21M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DMD ringlev varu? DMD ringlev varu on 3.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DMD (ATH) hind? DMD saavutab ATH hinna summas 33.58 USD . Mis oli kõigi aegade DMD madalaim (ATL) hind? DMD nägi ATL hinda summas 0.055845 USD . Milline on DMD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DMD kauplemismaht on -- USD . Kas DMD sel aastal kõrgemale ka suundub? DMD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DMD hinna ennustust

