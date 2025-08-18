Rohkem infot DIA

1 DIA/USD reaalajas hind:

$0.715803
$0.715803
-5.00%1D
DIA (DIA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:14:39 (UTC+8)

DIA (DIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.715888
$ 0.715888
24 h madal
$ 0.773915
$ 0.773915
24 h kõrge

$ 0.715888
$ 0.715888

$ 0.773915
$ 0.773915

$ 5.73
$ 5.73

$ 0.208951
$ 0.208951

-1.62%

-5.01%

-18.32%

-18.32%

DIA (DIA) reaalajas hind on $0.715695. Viimase 24 tunni jooksul DIA kaubeldud madalaim $ 0.715888 ja kõrgeim $ 0.773915 näitab aktiivset turu volatiivsust. DIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.73 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.208951.

Lüliajalise tootluse osas on DIA muutunud -1.62% viimase tunni jooksul, -5.01% 24 tunni vältel -18.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DIA (DIA) – turuteave

$ 85.67M
$ 85.67M

$ 120.85M
$ 120.85M

119.68M
119.68M

168,817,248.0
168,817,248.0

DIA praegune turukapitalisatsioon on $ 85.67M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DIA ringlev varu on 119.68M, mille koguvaru on 168817248.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 120.85M.

DIA (DIA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DIA ja USD hinnamuutus $ -0.0377903935666911.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DIA ja USD hinnamuutus $ +0.4513839697.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DIA ja USD hinnamuutus $ +0.6517014894.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DIA ja USD hinnamuutus $ +0.25236689363362894.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0377903935666911-5.01%
30 päeva$ +0.4513839697+63.07%
60 päeva$ +0.6517014894+91.06%
90 päeva$ +0.25236689363362894+54.47%

Mis on DIA (DIA)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse DIA (DIA) allikas

Ametlik veebisait

DIA hinna ennustus (USD)

Kui palju on DIA (DIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DIA (DIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DIA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DIA hinna ennustust kohe!

DIA kohalike valuutade suhtes

DIA (DIA) tokenoomika

DIA (DIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DIA (DIA) kohta

Kui palju on DIA (DIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas DIA hind USD on 0.715695 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DIA/USD hind?
Praegune hind DIA/USD on $ 0.715695. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DIA turukapitalisatsioon?
DIA turukapitalisatsioon on $ 85.67M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DIA ringlev varu?
DIA ringlev varu on 119.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DIA (ATH) hind?
DIA saavutab ATH hinna summas 5.73 USD.
Mis oli kõigi aegade DIA madalaim (ATL) hind?
DIA nägi ATL hinda summas 0.208951 USD.
Milline on DIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DIA kauplemismaht on -- USD.
Kas DIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
DIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DIA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:14:39 (UTC+8)

DIA (DIA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.