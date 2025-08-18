Rohkem infot DHT

dHEDGE DAO logo

dHEDGE DAO hind (DHT)

Loendis mitteolevad

1 DHT/USD reaalajas hind:

$0.159156
$0.159156$0.159156
-0.40%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
dHEDGE DAO (DHT) reaalajas hinnagraafik
dHEDGE DAO (DHT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.159156
$ 0.159156$ 0.159156
24 h madal
$ 0.172483
$ 0.172483$ 0.172483
24 h kõrge

$ 0.159156
$ 0.159156$ 0.159156

$ 0.172483
$ 0.172483$ 0.172483

$ 5.52
$ 5.52$ 5.52

$ 0.056091
$ 0.056091$ 0.056091

-0.42%

-0.43%

-3.15%

-3.15%

dHEDGE DAO (DHT) reaalajas hind on $0.159156. Viimase 24 tunni jooksul DHT kaubeldud madalaim $ 0.159156 ja kõrgeim $ 0.172483 näitab aktiivset turu volatiivsust. DHTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.52 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.056091.

Lüliajalise tootluse osas on DHT muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, -0.43% 24 tunni vältel -3.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

dHEDGE DAO (DHT) – turuteave

$ 8.65M
$ 8.65M$ 8.65M

--
----

$ 15.91M
$ 15.91M$ 15.91M

54.37M
54.37M 54.37M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

dHEDGE DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 8.65M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DHT ringlev varu on 54.37M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.91M.

dHEDGE DAO (DHT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse dHEDGE DAO ja USD hinnamuutus $ -0.0007002863509112.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse dHEDGE DAO ja USD hinnamuutus $ +0.0109172421.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse dHEDGE DAO ja USD hinnamuutus $ +0.0324558713.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse dHEDGE DAO ja USD hinnamuutus $ +0.0428367278308111.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0007002863509112-0.43%
30 päeva$ +0.0109172421+6.86%
60 päeva$ +0.0324558713+20.39%
90 päeva$ +0.0428367278308111+36.83%

Mis on dHEDGE DAO (DHT)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse dHEDGE DAO (DHT) allikas

Ametlik veebisait

dHEDGE DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on dHEDGE DAO (DHT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie dHEDGE DAO (DHT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida dHEDGE DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake dHEDGE DAO hinna ennustust kohe!

DHT kohalike valuutade suhtes

dHEDGE DAO (DHT) tokenoomika

dHEDGE DAO (DHT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DHT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse dHEDGE DAO (DHT) kohta

Kui palju on dHEDGE DAO (DHT) tänapäeval väärt?
Reaalajas DHT hind USD on 0.159156 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DHT/USD hind?
Praegune hind DHT/USD on $ 0.159156. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on dHEDGE DAO turukapitalisatsioon?
DHT turukapitalisatsioon on $ 8.65M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DHT ringlev varu?
DHT ringlev varu on 54.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DHT (ATH) hind?
DHT saavutab ATH hinna summas 5.52 USD.
Mis oli kõigi aegade DHT madalaim (ATL) hind?
DHT nägi ATL hinda summas 0.056091 USD.
Milline on DHT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DHT kauplemismaht on -- USD.
Kas DHT sel aastal kõrgemale ka suundub?
DHT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DHT hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada.