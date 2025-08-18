Mis on DGI Game (DGI)

Welcome to DGI (Decentralized Gaming Income Token), a pioneering project in the gaming guild space. Our focus is giving the rewards back to the token holders. Our Guild DGG owns and operates millions of dollars in gaming assets, including a significant stake in the Big Time Game. By staking DGI tokens, our holders can earn passive income monthly from the revenues generated by our gaming guild DGG's portfolio. With Web3 gaming leading the next Bull Run, we proudly own and manage 100% of our game assets in some of the most successful and widely adopted games, offering our community a unique opportunity to earn passive income by being a DGI token holder. The $DGI Token The DGI Token serves as the cornerstone of our ecosystem, providing our community with passive income opportunities through holding, supporting, and staking DGI. With a total supply of 1 billion tokens, 80% are allocated to liquidity, 10% to centralized exchange (CEX) listings, and 10% to future community incentives and airdrops. These tokens are securely stored in a multisig wallet, ensuring transparency and community oversight.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DGI Game (DGI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

DGI Game hinna ennustus (USD)

Kui palju on DGI Game (DGI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DGI Game (DGI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DGI Game nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DGI Game hinna ennustust kohe!

DGI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

DGI Game (DGI) tokenoomika

DGI Game (DGI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DGI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DGI Game (DGI) kohta Kui palju on DGI Game (DGI) tänapäeval väärt? Reaalajas DGI hind USD on 0.00148788 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DGI/USD hind? $ 0.00148788 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DGI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DGI Game turukapitalisatsioon? DGI turukapitalisatsioon on $ 1.42M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DGI ringlev varu? DGI ringlev varu on 957.59M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DGI (ATH) hind? DGI saavutab ATH hinna summas 0.079182 USD . Mis oli kõigi aegade DGI madalaim (ATL) hind? DGI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DGI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DGI kauplemismaht on -- USD . Kas DGI sel aastal kõrgemale ka suundub? DGI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DGI hinna ennustust

DGI Game (DGI) Olulised valdkonna uudised