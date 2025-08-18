Mis on DFX Finance (DFX)

DFX Finance is a decentralized foreign exchange protocol optimized for trading fiat-backed foreign stablecoins, (CADC, EURS, XSGD, etc.) using real-world FX prices. You can safely earn yield or use the DFX platform and contracts to provide true financial localization for the customers of your global business. A decentralized protocol where users can efficiently exchange stablecoins pegged to various foreign currencies isn’t only important, but necessary. DFX Finance is that protocol for the exchange of foreign stablecoins. DFX’s algorithm dynamically adjusts by using real world FX price feeds from ChainLink to ensure that you get the best rates. Working with stablecoin issuers in foreign countries and their local on-ramps will be necessary to onboard the masses into DeFi. DFX aims to create partnerships with stablecoin issuers around the world and help them bootstrap the usage of their tokens to the world. DFX Finance will bring foreign exchange of currencies on-chain and enable millions of users to get the best exchange rates possible. Contact us today or check the links below to get started. Official Website - https://dfx.finance/ Official dapp - https://app.dfx.finance/ DFX Docs - https://docs.dfx.finance/

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DFX Finance (DFX) allikas Ametlik veebisait

DFX Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on DFX Finance (DFX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DFX Finance (DFX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DFX Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DFX Finance hinna ennustust kohe!

DFX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

DFX Finance (DFX) tokenoomika

DFX Finance (DFX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DFX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DFX Finance (DFX) kohta Kui palju on DFX Finance (DFX) tänapäeval väärt? Reaalajas DFX hind USD on 0.01771773 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DFX/USD hind? $ 0.01771773 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DFX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DFX Finance turukapitalisatsioon? DFX turukapitalisatsioon on $ 772.17K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DFX ringlev varu? DFX ringlev varu on 43.58M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DFX (ATH) hind? DFX saavutab ATH hinna summas 24.87 USD . Mis oli kõigi aegade DFX madalaim (ATL) hind? DFX nägi ATL hinda summas 0.00102644 USD . Milline on DFX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DFX kauplemismaht on -- USD . Kas DFX sel aastal kõrgemale ka suundub? DFX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DFX hinna ennustust

DFX Finance (DFX) Olulised valdkonna uudised