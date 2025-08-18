Rohkem infot DFX

DFX Hinnainfo

DFX Ametlik veebisait

DFX Tokenoomika

DFX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

DFX Finance logo

DFX Finance hind (DFX)

Loendis mitteolevad

1 DFX/USD reaalajas hind:

$0.01771779
$0.01771779$0.01771779
-14.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
DFX Finance (DFX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:57:46 (UTC+8)

DFX Finance (DFX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01769797
$ 0.01769797$ 0.01769797
24 h madal
$ 0.02080082
$ 0.02080082$ 0.02080082
24 h kõrge

$ 0.01769797
$ 0.01769797$ 0.01769797

$ 0.02080082
$ 0.02080082$ 0.02080082

$ 24.87
$ 24.87$ 24.87

$ 0.00102644
$ 0.00102644$ 0.00102644

+0.07%

-14.38%

+119.04%

+119.04%

DFX Finance (DFX) reaalajas hind on $0.01771773. Viimase 24 tunni jooksul DFX kaubeldud madalaim $ 0.01769797 ja kõrgeim $ 0.02080082 näitab aktiivset turu volatiivsust. DFXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 24.87 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00102644.

Lüliajalise tootluse osas on DFX muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, -14.38% 24 tunni vältel +119.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DFX Finance (DFX) – turuteave

$ 772.17K
$ 772.17K$ 772.17K

--
----

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

43.58M
43.58M 43.58M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

DFX Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 772.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DFX ringlev varu on 43.58M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.77M.

DFX Finance (DFX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DFX Finance ja USD hinnamuutus $ -0.00297749616209954.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DFX Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0518585235.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DFX Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0763471780.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DFX Finance ja USD hinnamuutus $ +0.004546530716915037.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00297749616209954-14.38%
30 päeva$ +0.0518585235+292.69%
60 päeva$ +0.0763471780+430.91%
90 päeva$ +0.004546530716915037+34.52%

Mis on DFX Finance (DFX)

DFX Finance is a decentralized foreign exchange protocol optimized for trading fiat-backed foreign stablecoins, (CADC, EURS, XSGD, etc.) using real-world FX prices. You can safely earn yield or use the DFX platform and contracts to provide true financial localization for the customers of your global business. A decentralized protocol where users can efficiently exchange stablecoins pegged to various foreign currencies isn’t only important, but necessary. DFX Finance is that protocol for the exchange of foreign stablecoins. DFX’s algorithm dynamically adjusts by using real world FX price feeds from ChainLink to ensure that you get the best rates. Working with stablecoin issuers in foreign countries and their local on-ramps will be necessary to onboard the masses into DeFi. DFX aims to create partnerships with stablecoin issuers around the world and help them bootstrap the usage of their tokens to the world. DFX Finance will bring foreign exchange of currencies on-chain and enable millions of users to get the best exchange rates possible. Contact us today or check the links below to get started. Official Website - https://dfx.finance/ Official dapp - https://app.dfx.finance/ DFX Docs - https://docs.dfx.finance/

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DFX Finance (DFX) allikas

Ametlik veebisait

DFX Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on DFX Finance (DFX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DFX Finance (DFX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DFX Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DFX Finance hinna ennustust kohe!

DFX kohalike valuutade suhtes

DFX Finance (DFX) tokenoomika

DFX Finance (DFX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DFX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DFX Finance (DFX) kohta

Kui palju on DFX Finance (DFX) tänapäeval väärt?
Reaalajas DFX hind USD on 0.01771773 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DFX/USD hind?
Praegune hind DFX/USD on $ 0.01771773. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DFX Finance turukapitalisatsioon?
DFX turukapitalisatsioon on $ 772.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DFX ringlev varu?
DFX ringlev varu on 43.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DFX (ATH) hind?
DFX saavutab ATH hinna summas 24.87 USD.
Mis oli kõigi aegade DFX madalaim (ATL) hind?
DFX nägi ATL hinda summas 0.00102644 USD.
Milline on DFX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DFX kauplemismaht on -- USD.
Kas DFX sel aastal kõrgemale ka suundub?
DFX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DFX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:57:46 (UTC+8)

DFX Finance (DFX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.