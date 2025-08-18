Rohkem infot DEXT

DexTools hind (DEXT)

1 DEXT/USD reaalajas hind:

$0.539463
$0.539463
+4.30%1D
DexTools (DEXT) reaalajas hinnagraafik
DexTools (DEXT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.516885
24 h madal
$ 0.582374
24 h kõrge

$ 0.516885
$ 0.582374
$ 1.067
$ 0
-0.38%

+4.37%

+40.63%

+40.63%

DexTools (DEXT) reaalajas hind on $0.539463. Viimase 24 tunni jooksul DEXT kaubeldud madalaim $ 0.516885 ja kõrgeim $ 0.582374 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEXTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.067 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DEXT muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, +4.37% 24 tunni vältel +40.63% viimase 7 päeva jooksul.

DexTools (DEXT) – turuteave

$ 38.15M
--
$ 60.78M
70.65M
112,551,255.0
DexTools praegune turukapitalisatsioon on $ 38.15M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DEXT ringlev varu on 70.65M, mille koguvaru on 112551255.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 60.78M.

DexTools (DEXT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DexTools ja USD hinnamuutus $ +0.02257885.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DexTools ja USD hinnamuutus $ +0.2190143715.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DexTools ja USD hinnamuutus $ +0.4466804349.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DexTools ja USD hinnamuutus $ +0.24151686947968507.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.02257885+4.37%
30 päeva$ +0.2190143715+40.60%
60 päeva$ +0.4466804349+82.80%
90 päeva$ +0.24151686947968507+81.06%

Mis on DexTools (DEXT)

DexTools is a trading assistant focused on Decentraliced exchanges.

Üksuse DexTools (DEXT) allikas

DexTools hinna ennustus (USD)

Kui palju on DexTools (DEXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DexTools (DEXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DexTools nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DexTools hinna ennustust kohe!

DEXT kohalike valuutade suhtes

DexTools (DEXT) tokenoomika

DexTools (DEXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DexTools (DEXT) kohta

Kui palju on DexTools (DEXT) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEXT hind USD on 0.539463 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEXT/USD hind?
Praegune hind DEXT/USD on $ 0.539463. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DexTools turukapitalisatsioon?
DEXT turukapitalisatsioon on $ 38.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEXT ringlev varu?
DEXT ringlev varu on 70.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEXT (ATH) hind?
DEXT saavutab ATH hinna summas 1.067 USD.
Mis oli kõigi aegade DEXT madalaim (ATL) hind?
DEXT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DEXT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEXT kauplemismaht on -- USD.
Kas DEXT sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEXT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEXT hinna ennustust.
